Пошли за грибами и пропали. Спасатели области за сутки четыре раза выезжали на поиски потерявшихся людей

За минувшие сутки спасатели Минской области четыре раза выезжали на поиски потерявшихся в лесу людей. Случаи произошли в Крупском, Пуховичском, Борисовском, Узденском районах. Подробности рассказали в Минском областном управлении МЧС.

В частности, 20 сентября в 17:08 к спасателям обратились за помощью в поиске заблудившейся женщины в лесном массиве вблизи агрогородка Горелец Пуховичского района.

— На поиски выехало отделение пожарной аварийно-спасательной части № 1 Пуховичского районного отдела по ЧС и ответственный по гарнизону, заместитель начальника отдела Иван Мазаник, — рассказал командир отделения Леонид Токорев. — В поисках также участвовал родственник потерявшейся. Как нам стало известно, пенсионерка ушла в лес за грибами и заблудилась. У женщины с собой был мобильный телефон, и мы с ней постоянно поддерживали связь. Ориентиром в поисках служила канава, к которой вышла заблудившаяся. Там, где была возможность проезда, мы передвигались на цистерне, подавая звуковой сигнал, однако женщина ничего не слышала. Пройдя около двух километров пешком, окликая потерявшуюся, мы решили заехать с другой стороны канавы. Пройдя в глубь леса около 2,5 километров, мы обнаружили потерявшуюся. Пожилая женщина в медицинской помощи не нуждалась. Мы вывезли ее к дороге, где бабушку ожидала внучка, с которой, как оказалось, они и отправились вместе в лес, да потеряли друг друга.

В 21:48 работниками МЧС заблудившаяся была найдена.

В этот же день в 17:45 поступило сообщение о том, что требовалась помощь в поиске заблудившегося мужчины в лесном массиве вблизи д. Плитченка Борисовского района. Как стало известно спасателям, около 11:00 пенсионер ушел в лес за грибами и заблудился. С собой у него был мобильный телефон. Поисками занимались работники МЧС и РОВД. В 18:15 мужчина самостоятельно вышел из леса, в медицинской помощи он не нуждался.

Ночью в 02:00 крупским спасателям поступило сообщение о том, что женщина потерялась в лесном массиве вблизи д. Гальки. На «101» позвонила сама заблудившаяся. Женщина рассказала, что ушла вечером в лес за грибами и заблудилась. Связь с потерявшейся поддерживалась по мобильному телефону. Поиски проводили спасатели. В 02:51 женщина самостоятельно вышла из леса, в медицинской помощи она не нуждалась.

Напомним также, что 20 сентября в 19:22 также поступило сообщение из Узденского района: женщина и мужчина потерялись в лесном массиве вблизи д. Язвины.