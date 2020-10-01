После столкновения двух легковушек женщина-водитель получила тяжелые травмы

Около деревни Караваево Пуховичского района утром 30 сентября столкнулись автомобили «Рено-19» и «Фиат Пунто». В аварии тяжкие травмы получила 44-летняя женщина, водитель «Фиата». Из машины пострадавшую доставали спасатели.

Подробности ДТП рассказала корреспонденту МЛЫН.BY инспектор отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Екатерина Сильченко:

— Происшествие случилось на подъезде от автодороги Смолевичи — Смиловичи — Правдинск — Шацк к автодороге Зазерка — Рыбцы — Равнополье. 22-летний водитель, управляя автомобилем «Рено-19», ехал со стороны деревни Караваево в направлении поселка Руденск. На закруглении дороги влево он неправильно выбрал безопасную скорость движения, машину занесло, и она выскочила на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Фиат Пунто» под управлением 44-летней женщины.

По словам Екатерины Сильченко, женщина-водитель «Фиата» в результате аварии получила множественные телесные повреждения, среди которых — открытая черепно-мозговая травма и переломы ребер. Пострадавшая госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка.

Выяснилось, что произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей Fiat Punto и Renault-19. Водитель второго автомобиля не пострадал. Спасатели при помощи специального инструмента деблокировали мужчину 1976 года рождения из легкового автомобиля Fiat Punt. Женщина была доставлена в учреждение здравоохранения.

Источник: Млын.бай