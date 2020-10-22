Последний раз в сезоне пройдет осенняя распродажа птицы

В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ В ЭТОМ СЕЗОНЕ! ОСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА ПТИЦЫ!

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР НА ПРОДАЖУ +ПОДАРОК КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ! Только у нас Вы приобретете качественных здоровых курочек с гарантией птицефабрики! И действительно получите в подарок — молодую хорошую курочку, которую выберете сами! Огромнейший выбор яйценоских пород и кроссов (320-340 яиц) Есть курочки которые начинают нестись!

В СУББОТУ, 24 ОКТЯБРЯ, С 8.30 ДО 10.00 в -Блони (р-н магазина «Пчела», ул. Пятаковича, поворот на музей за остановкой направо),

10.30 — в Руденске (м-н «Стиль»), 11.10 — в Свислочи

будут продаваться молодые куры несушки 120-180 дней и взрослые куры несушки 8-12 мес . красные ,белые, серые, рябые, голубые, изумрудные, янтарные, черные, ситцевые пеструшки и чубатые доминанты самых передовых яйценоских пород отечественной и зарубежной селекции (Хайсекс,Ломанн Браун,Хайн Лайн ,Леггорнн Чешские доминанты (все окрасы), КОРАЛ НИК Иза браун,Тетра ,Беларуская коричневая и др. МИНСКОЙ ПТИЦЕФАБРИКИ и др. ведущих фабрик РБ.

Доставка по району бесплатно.

При покупке 5 кур — 1 в подарок!