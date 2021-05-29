Последний звонок…  Чем удивили первоклассники средней школе №1 поселка Дружный

Последний звонок… Светлый, радостный, но всегда немного грустный праздник…

Кто-то попрощается с учебным заведением до сентября, а кто-то уже больше не вернется

за школьную парту…

Последний звонок впервые в жизни прозвучит для первоклассников. В средней школе №1 поселка Дружный первый класс окончило 610 учеников. Примерно такое же количество первоклассников, а, может, даже больше, начнет 2021-2022 учебный год. К слову, в 1992 году в школе был зафиксирован рекорд: на линейке стояли ученики 14(!) первых классов.

Чем еще удивили первоклассники этой школы? Тем, что среди них есть братья и сестры — одноклассники. В 1 “Г” классе учатся сразу две пары сестричек — Кристина и Василиса Рогаль и Александра и Софья Крюк. Девочки дружны между собой и со своими одноклассниками. Как и все ученики, с нетерпением ждут самых длинных школьных каникул и мечтают о том, как их проведут. К слову, в семье Рогаль двойняшки не единственные школьники. У девочек есть старший брат Евгений, который в этом году закончил шестой класс. Есть на кого равняться и двойняшкам Никите и Полине Мацулевич из 1 “Б”. Их брат Влад в этом году заканчивает девятый класс, а старшая сестра Дарина получает образование в одном из Гродненских вузов.

Есть сестры-двойняшки и среди выпускников школы — Яна и Аня Сарновы. Сестры всегда хорошо учились, занимались исследовательской работой и принимали активное участие в жизни школы. Свою жизнь планируют связать с медициной.

Вместе с сестрами Сарновыми педагоги школы провожают во взрослую жизнь 47 выпускников.

Также в школе 107 выпускников 9 классов, из которых 5 претендуют на получение свидетельства об общем базовом образовании с отличием.

Наталья БАБУК.