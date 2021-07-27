Последствия выплаты зарплаты «в конвертах» и неуплаты обязательных страховых взносов

Серьезным нарушением в деятельности субъектов хозяйствования является выплата заработной платы без отражения в бухгалтерском учете организации — заработная плата «в конвертах». Как наниматели, так и получатели такой заработной платы становятся участниками теневой экономики, причиняя ущерб не только государству, но и самим себе.

Получая заработную плату «в конверте», с которой не уплачены обязательные страховые взносы в бюджет фонда, работник лишается определенных социальных гарантий. Это относится как к выплате пособий по временной нетрудоспособности и беременности и родам, так и назначению пенсии. Указанные выплаты исчисляются из заработной платы, отраженной в бухгалтерском учете организации (официальной заработной платы), с которой уплачены обязательные страховые взносы.

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 26 мая 2021 г. №112-З «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» с 19 июня 2021 года введена уголовная ответственность за уклонение от начисления и уплаты обязательных страховых взносов (статья 2433 Уголовного кодекса), в том числе связанная с выплатой заработной платы «в конвертах».

Уголовная ответственность предусмотрена исключительно за доказанные умышленные действия, связанные с неуплатой обязательных страховых взносов, при условии, что сумма неуплаченных платежей превышает крупный размер — 2,5 тыс. базовых величин (в настоящее время — 72,5 тысяч рублей).

Статьей 12.15 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность должностных лиц организаций за неуплату, неполную уплату в установленный срок обязательных страховых взносов в бюджет фонда.

Наниматели! Исключите риски уголовной и административной ответственности – начисляйте обязательные страховые взносы в соответствии с законодательством на все выплаты, произведенные своим работникам, и перечисляйте их своевременно и в полном объеме в бюджет фонда.

Работающие граждане! Не соглашайтесь на выплату заработной платы «в конвертах», отстаивайте свои права на социальную защиту. Помните, что работая на нанимателя легально, вы получаете социальную защищенность, достойную пенсию на заслуженном отдыхе.

Пуховичский районный отдел Минского областного управления Фонда социальной защиты населения.