Посторонним вход воспрещен!

Отправляя ребенка в садик или школу, мы привыкли думать, что живем в безопасной стране, что в учреждениях образования наши дети защищены. Факты того, что, к сожалению, в школах или университетах случаются громкие инциденты, которые иногда заканчиваются гибелью людей, мы связывали с заграницей, далекой от нас географически и ментально. Но трагедия в Столбцовской школе (11 февраля 2019 года подросток ворвался с ножом на урок. В результате лучившегося погибла учительница и один из учеников) заставила нас всех по-другому посмотреть на многие вещи и задуматься над тем, что пришло время усилить меры безопасности и в наших учреждениях образования.

Считается, что обеспечение безопасности ребенка в учреждении образования состоит из нескольких направлений. Это обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях (включая пожарную безопасность) и выполнение мероприятий по обеспечению пропускного режима и ограничению доступа в учреждения образования посторонних лиц. Говоря о последнем, констатируем: в Беларуси с нынешнего учебного года ситуацию берет под свой контроль Департамент охраны МВД.

— Необходимость более плотного присутствия нашей службы в учреждениях образования возникла действительно не случайно, — говорит начальник Пуховичского отдела Департамента охраны Сергей Козак. — Дети большую часть времени проводят вне родительского дома — в детском саду, школе, колледже, вузе. И родители должны быть спокойны за них. Обеспечить безопасные условия при организации образовательного процесса — забота государства. Поэтому правительство республики приняло решение о комплексном обеспечении охраны общественного порядка в детских садах, школах и высших учебных заведениях. Летом было принято и соответствующее решение Минского областного исполнительного комитета.

В данный момент работа по ограничению доступа посторонних лиц и реагированию на какие-либо угрозы в школах и садах нашего района выполняется силами работников учреждений образования, дежурными администраторами, педагогами, вахтерами и сторожами (в ночное время). При возникновении угрожающей ситуации все эти люди могут воспользоваться тревожной кнопкой, которой уже оборудованы практически все учреждения образования.

Но всем понятно, что тревожная кнопка — не спасение от беды: с ее помощью можно разве что в кратчайшие сроки вызвать наряд милиции, не тратя время на звонок и пояснение ситуации. Поэтому сейчас Пуховичский отдел Департамента охраны проводит активную работу по установке в учреждениях образования современных систем безопасности и оборудования контроля доступа.

— Без технических средств организовать мероприятия по охране на высоком уровне не представляется возможным,— уверен Сергей Козак. — Да, это потребует вложения средств, но если мы хотим свести возможные риски до минимума, то другого пути нет.

Работать в данном направлении с учреждениями образования района Пуховичский отдел Департамента охраны начал, к слову, еще до того, как было принято решение Миноблисполкома по обеспечению безопасности в детских садах и школах.

Мероприятия по организации охраны учреждений общего среднего образования в дневное время специализированными организациями и техническими средствами проведут поэтапно. Прежде всего системами безопасности должны быть оборудованы школы, где учатся от 350 до 850 учащихся.

Пуховичский отдел Департамента охраны предлагает школам усовершенствовать системы видеонаблюдения с выводом изображений с камер видеонаблюдения на рабочее место охранника для создания возможности мониторинга всех выходов из здания. Затем нужно будет организовать системы контроля доступа (установка турникетов и использование личных электронных ключей).

Также есть предложение оборудовать все двери в зданиях (включая аварийные выходы, которые должны открываться изнутри без замка) электромагнитными замками, открывающимися в случае нестандартной ситуации (например, пожара) автоматически. Второй способ — установить средства систем охраны на аварийные выходы, а контрольный прибор разместить на посту. Сторож сразу будет видеть, что какая-то из дверей открылась. При этом ему достаточно лишь нажать кнопку тревожной сигнализации, и ближайший наряд группы задержания оперативно прибудет на место. Такой алгоритм действий внедрен в Кричеве, Могилеве, деревне Копище Минского района.

Также Департамент охраны рекомендует организовать в учреждениях образования использование переговорных видеоустройств (при закрытых дверях).

Все эти меры в комплексе позволят минимизировать возникновение ситуаций, которые могут быть потенциально опасными для детей.

Одним из самых современных учреждений образования района в плане обеспечения безопасности детей в данное время является детский сад-новосел «Василек» в поселке Дружный.

— В этом учреждении образования используется интегрированная система безопасности, — рассказывает Сергей Козак. — Первыми в области ее внедрили в детском саду «Пчелка» Червенского района. «Василек» оборудован техническими средствами охраны (видеонаблюдение есть даже в бассейне, где потенциально опасная среда), а на посту охранника установлена тревожная кнопка. В нерабочее время здание принимаем на охрану мы.

Логично, что новые объекты строятся с учетом требований времени. Но построенные ранее также должны быть безопасными. Поэтому начатая в данном направлении работа актуальна, необходима и важна.

Елена ШАНТЫКО.