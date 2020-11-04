Потеряли работу? О вакансиях можно узнать в службе занятости

От потери работы никто не застрахован. Но, как говорится, из любой ситуации есть выход. Вопрос в том, как поскорее найти новое место работы.

Информацию о наличии свободных рабочих мест (вакансий) можно узнать как в службе занятости (г. Марьина Горка, ул. Новая Заря, д. 22а, тел.: 5-18-39, 5-18-40), так и на портале государственной службы занятости Республики Беларусь http://www.gsz.gov.by.

При обращении в службу занятости граждане имеют право на бесплатную консультацию и бесплатное получение информации в целях трудоустройства, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

Пройти обучение в учебных заведениях города Минска, в том числе «под заказ нанимателя», в ноябре текущего года возможно по профессиям:

повар (срок обучения 3 месяца);

водитель погрузчика (срок обучения 2 месяца).

Всем обучающимся из средств Фонда социальной защиты населения Республики Беларусь оплачивается обучение, проезд или проживание в общежитии. Во время обучения выплачивается стипендия.

Безработным, которые в связи с положением на рынке труда не имеют возможности найти подходящую работу, может быть оказано содействие в организации предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности. Содействие оказывается в виде консультаций и предоставления субсидии в размере:

11-кратной величины бюджета прожиточного минимума для жителей городов и городских поселков — 2 817,1 рубля;

15-кратной величины бюджета прожиточного минимума для жителей сельских населенных пунктов — 3 841,5 рубля.

Субсидия — единовременная безвозмездная помощь государства на приобретение оборудования, инструментов, сырья, материалов и другого.

Наталья Лисовская,

заместитель начальника управления, начальник отдела занятости.