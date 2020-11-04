Общество 

Потеряли работу? О вакансиях можно узнать в службе занятости

150 Redactor Комментариев нет

От потери работы никто не застрахован. Но, как говорится, из любой ситуации есть выход. Вопрос в том, как поскорее найти новое место работы.

Информацию о наличии свободных рабочих  мест (вакансий)  можно узнать как в  службе  занятости  (г.  Марьина Горка, ул. Новая Заря, д. 22а, тел.: 5-18-39, 5-18-40), так и на портале государственной службы  занятости Республики Беларусь http://www.gsz.gov.by.

При обращении в службу занятости граждане имеют право на бесплатную консультацию и бесплатное получение информации в целях трудоустройства, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

Пройти обучение в учебных заведениях   города  Минска,  в  том  числе  «под  заказ  нанимателя»,  в  ноябре  текущего  года  возможно  по  профессиям:

повар (срок  обучения  3  месяца);

водитель  погрузчика (срок  обучения   2  месяца).

Всем обучающимся из средств  Фонда социальной  защиты  населения Республики Беларусь оплачивается обучение, проезд или проживание в общежитии. Во время обучения выплачивается стипендия.

Безработным, которые в связи с положением на рынке труда не имеют возможности найти подходящую работу, может быть оказано содействие в организации предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере  агроэкотуризма, ремесленной деятельности. Содействие оказывается в виде консультаций и предоставления субсидии в размере:

11-кратной величины бюджета прожиточного минимума для  жителей городов и городских поселков — 2 817,1 рубля;

15-кратной величины бюджета прожиточного минимума для  жителей сельских населенных пунктов — 3 841,5 рубля.

Субсидия — единовременная   безвозмездная   помощь государства  на приобретение оборудования, инструментов, сырья,  материалов и другого.

Наталья  Лисовская,

заместитель  начальника  управления,  начальник  отдела  занятости.

Вам также может понравиться

Подарки от сына для любимой мамы

Redactor 0

Что изменилось в Беларуси с 1 января 2020 года

Redactor 0

Не обязательно стремиться на работу в столицу

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿