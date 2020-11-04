Потеряли работу? О вакансиях можно узнать в службе занятости
От потери работы никто не застрахован. Но, как говорится, из любой ситуации есть выход. Вопрос в том, как поскорее найти новое место работы.
Информацию о наличии свободных рабочих мест (вакансий) можно узнать как в службе занятости (г. Марьина Горка, ул. Новая Заря, д. 22а, тел.: 5-18-39, 5-18-40), так и на портале государственной службы занятости Республики Беларусь http://www.gsz.gov.by.
При обращении в службу занятости граждане имеют право на бесплатную консультацию и бесплатное получение информации в целях трудоустройства, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации.
Пройти обучение в учебных заведениях города Минска, в том числе «под заказ нанимателя», в ноябре текущего года возможно по профессиям:
повар (срок обучения 3 месяца);
водитель погрузчика (срок обучения 2 месяца).
Всем обучающимся из средств Фонда социальной защиты населения Республики Беларусь оплачивается обучение, проезд или проживание в общежитии. Во время обучения выплачивается стипендия.
Безработным, которые в связи с положением на рынке труда не имеют возможности найти подходящую работу, может быть оказано содействие в организации предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности. Содействие оказывается в виде консультаций и предоставления субсидии в размере:
11-кратной величины бюджета прожиточного минимума для жителей городов и городских поселков — 2 817,1 рубля;
15-кратной величины бюджета прожиточного минимума для жителей сельских населенных пунктов — 3 841,5 рубля.
Субсидия — единовременная безвозмездная помощь государства на приобретение оборудования, инструментов, сырья, материалов и другого.
Наталья Лисовская,
заместитель начальника управления, начальник отдела занятости.