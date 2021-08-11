«Поток жалоб плодить нельзя». Заместитель председателя Миноблисполкома раскритиковал работу службы 115

Около пяти обратившихся на прямую линию Миноблисполкома 7 августа жаловались на то, что на их регулярные заявки, поступающие в службу 115, не следует никакой реакции, либо она слишком запоздалая. «Поток жалоб плодить нельзя», — заявил заместитель председателя Миноблисполкома Иван Маркевич.

В частности, Андрей Юрьевич из агрогородка Прилуки Минского района сообщил, что проблемы с водоснабжением в его кооперативном доме по улице Мира (ЖЭО-7) тянутся уже долгое время. Мужчина постоянно оставляет заявки на 115. В их доме стоит бойлер, рассчитанный на несколько подъездов, коммунальщики поменяли вентили, но вопрос с циркуляцией горячей воды так и не решили.

Заместитель губернатора заверил, что разберется в этой проблеме. Он также предложил обратившемуся пригласить специалистов фирмы, которые смогут промониторить ситуацию с горячим водоснабжением и найти причину отсутствия напора воды.

Майор в отставке Василий Сергеевич из Марьиной Горки, проживающий по улице Новая заря, также недоволен работой коммунального хозяйства и службы 115. Рассказывает, что в их доме сложилась аварийная ситуация, а на его заявку долго никто не реагировал.

— Пришлось даже звонить спасателям в МЧС, потому что все вокруг было в горячем пару, — поделился Василий Сергеевич. — Вот так обращаемся в 115, а получается волокита! Люди возмущаются!

Александр Валерьевич из Жодино проживает в доме по улице Сырокваши. Его квартира находится на 5 этаже, выше есть еще технический этаж с плоской крышей. Когда идут дожди — вода заливает квартиру.

— Обращался в службу 115. Коммунальщики дырки на крыше запенили, но все равно мою квартиру заливает через стенку. Уже плесень пошла, — пожаловался Александр Валерьевич. — Я даже предложил сам купить необходимые материалы, чтобы отремонтировать крышу. Коммунальщики обещали подумать над этим, но до сих пор ответа нет.

Со своей проблемой житель обращался и в Жодинский горисполком.

— Адресуем ваш вопрос мэру Жодино Дмитрию Заблоцкому, — заверил заместитель председателя Миноблисполкома.