«Потом не надо говорить, что вас обошли». Политологи о причинах прийти на референдум

Диалоговая площадка по обсуждению проекта внесения изменений и дополнений в Конституцию состоялась сегодня в Большом концертном зале Белорусской государственной филармонии. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в учреждении культуры.

В мероприятии приняли участие заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин и директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский. В выступлениях гости поделились своим видением государственного порядка, особенностей конституционных нововведений.

В зале присутствовали сотрудники Белгосфилармонии, Государственного академического ансамбля танца Беларуси, хореографического ансамбля «Хорошки», Национального академического народного хора Беларуси имени Г.И.Цитовича.

«Хочу высказать вам благодарность за ваш труд. Фактически вы и есть соль земли белорусской, на вас держится национальная культура», — отметил Юрий Воскресенский.

По словам Николая Щекина, великолепно, что в новой редакции включена статья, согласно которой Беларусь развивает атомную энергетику в мирных целях, обеспечивает безопасность при производстве и использовании атомной энергии. Кроме того, прописывается пункт об ответственности родителей или лиц, их заменяющих, за воспитание детей. Особое внимание также уделяется инвалидам, в отношении которых государство реализует политику социальной интеграции, создания доступной среды и улучшения качества их жизни, поддержки семей с инвалидами. «Есть здесь статья относительно Всебелорусского народного собрания. Да, в мировой практике этого не было. Кстати, очень надеюсь, что кто-то из присутствующих здесь будет выбран в качестве делегатов», — сказал он.

«Вы все грамотные люди. Считаете по сердцу, что надо прийти на референдум, — придете. Не считаете — ваше право. Только потом не надо говорить, что вас обошли, — подчеркнул Николай Щекин. — При этом надо подняться над деталями. Многим не хватает мужества признаться в своих ошибках».