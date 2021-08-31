Повышаются пенсии, вводятся ID-карты и биометрические паспорта: что еще изменится в сентябре
В сентябре трудовые пенсии увеличатся, вместо привычных паспортов начнут выдавать ID-карты, а для поездок за границу – биометрические паспорта. Ожидается, что это станет ключевым шагом в развитии новых электронных услуг. С сентября тарифы коммуналки будут считаться по-новому, а во всех столичных школах начнут работать системы пропуска и безопасности. Какие изменения еще ждут белорусов – в обзоре БелТА.
Вырастут трудовые пенсии
Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 августа подписал указ №317 «О повышении пенсий». Их перерасчет предусматривается с 1 сентября в связи с ростом средней заработной платы в республике путем корректировки фактического заработка пенсионеров.
В результате пенсии увеличатся в среднем на 7% (по сравнению с августом 2021 года сумма выплаты вырастет на 6,3 %, а в сравнении с сентябрем 2020 года — на 12 %.)
Перерасчет будет сделан более чем 2,4 млн пенсионерам. Средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в сентябре составит почти 545 рублей.
Белорусам начнут выдавать биометрические документы
Вместо привычных паспортов белорусам начнут выдавать ID-карты, а для поездок за границу – биометрические паспорта. Указ Президент Беларуси Александра Лукашенко вступает в силу с 1 сентября. С этого дня начинается прием заявлений граждан во всех подразделениях по гражданству и миграции как на оформление биометрических документов, так и на получение всем привычного бумажного паспорта.
Паспорт и ID-карта будут действовать наравне в государстве. Главный плюс нового паспорта в том, что не нужно будет идти в госорганы за справками и документами, процедура проходит онлайн. Сколько будут стоить новые документы и как их можно получить – читать подробнее.
Все школы Минска будут обеспечены системами пропуска и дополнительными видеокамерами
С 1 сентября все столичные школы должны быть обеспечены современными системами безопасности, включая видеонаблюдение.
«Пока дополнительные камеры с необходимыми техническими характеристиками будут работать в единой системе, то есть работать в обычном режиме с другими камерами, транслируя картинку в режиме онлайн в Департамент охраны МВД. Записи тоже в течение месяца хранятся. Подключение к системе МВД будет идти поэтапно. В дальнейшем данные с устройств будут аккумулироваться в республиканской базе данных МВД, и благодаря специальному программному обеспечению появится возможность распознавания лиц», — пояснила председатель комитета по образованию Мингорисполкома Наталья Проскурова.
Она также добавила, что такие меры направлены на то, чтобы обеспечить максимальную безопасность детей и исключить проникновение посторонних в учебные заведения. Родители, как и прежде, смогут посещать учреждения для встреч с учителями, администрацией — по предварительному согласованию.
При всех этих мерах остаются доступными для посещения местными жителями спортивных площадок и физкультурных комплексов на территории школ.
Приостановка полетов в Украину продлена, но добавятся чартеры в другие страны
Авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку полетов в Украину по 30 сентября.
Как сообщалось ранее, из-за запрета властей Украины на выполнение рейсов «Белавиа» авиакомпания вынуждена была отменить полеты в Киев, Львов, Одессу и Харьков, а также из этих городов с 26 мая по 25 августа этого года.
С 3 сентября национальный авиаперевозчик начнет выполнять чартерные рейсы в Иорданию. Вылеты запланированы в курортный город Акаба на побережье Красного моря.
С 18 сентября «Белавиа» начнет еще один новый маршрут: чартерные рейсы будут организованы на египетский курорт Марса-Алам. Он станет третьим египетским городом, куда смогут летать белорусы.