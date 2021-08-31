Повышаются пенсии, вводятся ID-карты и биометрические паспорта: что еще изменится в сентябре

В сентябре трудовые пенсии увеличатся, вместо привычных паспортов начнут выдавать ID-карты, а для поездок за границу – биометрические паспорта. Ожидается, что это станет ключевым шагом в развитии новых электронных услуг. С сентября тарифы коммуналки будут считаться по-новому, а во всех столичных школах начнут работать системы пропуска и безопасности. Какие изменения еще ждут белорусов – в обзоре БелТА.

Вырастут трудовые пенсии

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 августа подписал указ №317 «О повышении пенсий». Их перерасчет предусматривается с 1 сентября в связи с ростом средней заработной платы в республике путем корректировки фактического заработка пенсионеров.

В результате пенсии увеличатся в среднем на 7% (по сравнению с августом 2021 года сумма выплаты вырастет на 6,3 %, а в сравнении с сентябрем 2020 года — на 12 %.)

Перерасчет будет сделан более чем 2,4 млн пенсионерам. Средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в сентябре составит почти 545 рублей.

Белорусам начнут выдавать биометрические документы

Вместо привычных паспортов белорусам начнут выдавать ID-карты, а для поездок за границу – биометрические паспорта. Указ Президент Беларуси Александра Лукашенко вступает в силу с 1 сентября. С этого дня начинается прием заявлений граждан во всех подразделениях по гражданству и миграции как на оформление биометрических документов, так и на получение всем привычного бумажного паспорта.

Паспорт и ID-карта будут действовать наравне в государстве. Главный плюс нового паспорта в том, что не нужно будет идти в госорганы за справками и документами, процедура проходит онлайн. Сколько будут стоить новые документы и как их можно получить – читать подробнее.