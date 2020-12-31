Повысится базовая ставка и появится возможность бесплатного ЭКО. Что еще изменится в январе

Уж в чем белорусы будут единодушно солидарны, так это в том, чтобы мрачный 2020-й поскорее закончился. Новый год традиционно приносит надежду. И, конечно, немало изменений, так или иначе касающихся каждого жителя страны. Рассказываем о ключевых из них.

Пластиковая посуда — все

С января в объектах общепита запрещается использование пластиковой посуды. Этот процесс регламентируется МАРТом. В запретный перечень попали вилки, ложки, ножи, палочки для размешивания напитков, стаканы, тарелки и прочие производные. Также теперь нельзя использовать пластик для упаковки продукции точек общественного питания и пищевой продукции. Речь идет и о ставших привычными ланч-боксах, коробках, бутылках и др. Исключение — упаковка полуфабрикатов и кондитерских изделий.

А вот пластиковые колпачки, крышки и другие комплектующие, предназначенные для упаковки продукции, использовать можно. Также под запрет не подпадает одноразовая посуда, произведенная из картона (иных экологически безопасных материалов), ламинированного полимерными материалами и (или) содержащего пластиковые декоративные элементы.

Продлен срок действия чеков «Имущество»

Да-да, если вы подзабыли: эти ценные бумаги, которые выдавали в середине 90-х каждому белорусу, достигшему шестнадцатилетнего возраста, все еще имеют юридическую силу. Согласно постановлению правительства, ими можно воспользоваться вплоть до 31 декабря 2022-го. Именные приватизационные чеки можно обменять на акции различных белорусских предприятий, дабы получать дивиденды. Если вы не хотите вкладываться, можно ожидать компенсации. Правда, она станет возможна лишь после того, как будет принято решение о прекращении их хождения.

Зарядка электромобилей станет платной

Речь идет о зарядных станциях Malanka. Впрочем, сильно расстраиваться не стоит: заправка электричеством все равно обойдется дешевле, чем традиционным топливом. Примерно в три раза. Стоимость одного киловатта составит 39 копеек (на быстрой зарядке) и 29 копеек — на медленной.

Напомним, зарядные станции были бесплатными целых семь лет, начиная с 2014 года. Сегодня в стране насчитывается порядка 300 электрозарядных станций, рассчитанных на обслуживание до 15 тысяч авто в сутки. Этого объема достаточно с лихвой. По последним данным, в Беларуси зарегистрировано чуть более тысячи легковушек с электрическим приводом.

Социальные пенсии подрастут

Впрочем, не у всех, а только у родителей детей-инвалидов с тяжелой степенью утраты здоровья, осуществляющих уход не менее 20 лет. Размер выплаты вырастет более чем в два раза: с 129 до 272 рублей. Также инвалидам с детства уменьшат продолжительность трудового стажа для получения права на досрочную пенсию по возрасту. С 20 до 15 и 25 до 20 лет для женщин и мужчин соответственно.

Вырастет базовая ставка

И эту новость можно назвать хорошей, ведь от данного показателя зависит зарплата работников бюджетных и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций. Сейчас она установлена в размере 185 рублей. С 1 января 2021-го подрастет до 195.

Привет, ID-карты!

И биометрические паспорта. Теперь вместо паспортов для внутреннего пользования будут выдаваться идентификационные карты, представляющие собой пластиковую карточку со встроенной микросхемой, фото и персональными сведениями о владельце, а также информацией об органе, выдавшем документ. Дополнительные сведения на карте отсутствуют, но будут содержаться в государственных информационных системах.

Для выезда за границу будут выдавать биометрический паспорт, в который будет встроена специальная микросхема, содержащая средство биометрической идентификации. Также в 2021—2025 гг. анонсировано создание платежного сервиса с использованием ID-карт. Впоследствии планируется, что карта унифицирует в себе многие документы, вроде проездного, водительского удостоверения, студенческого билета и др.

Однако бежать в паспортный стол и менять документы смысла нет — ранее выданные паспорта будут действительны до конца указанного в них срока.

Автомобили вырастут в цене. Но не все

Все дело — в повышении ставок утилизационного сбора. Но если вы ввозите авто самостоятельно и для личных целей, тогда беспокоиться не о чем. В первую очередь изменения коснутся дилеров и других юридических лиц. Перейдем к цифрам. Для простых белорусов сумма практически не изменилась и составляет 544,5 руб. за авто не старше трех лет и 816,7 руб. за легковушку от трех до семи лет. Но есть и нововведение. Если машина старше семи лет, ставка составит 1225,1 руб.

Для электромобилей градация несколько иная — 544,5 руб. для авто не старше трех лет и 816,7 руб. для всех остальных.

Теперь шок-контент. Сразу в несколько раз подрастет размер утильсбора для дилеров, которые поставляют легковые автомобили из-за пределов Таможенного союза. Если объем двигателя машины составляет от 1 до 2 тыс. куб. см, ставка вырастет с 1459,3 до 6115,2 руб. (!). Для авто, чей объем двигателя находится в диапазоне от 2 до 3 тыс. куб. см, величина утильсбора вырастет до 9652,7 руб. Раньше она составляла всего 2787,8 руб. Таким образом, часть издержек ляжет на плечи покупателей.

Повысится пенсионный возраст

Это процесс, напомним, в Беларуси происходит поэтапно, и нынешнее повышение порога выхода на пенсию станет уже пятым. Так, с 2021 года пенсионный возраст для мужчин составит 62 года 6 месяцев, для женщин — 57 лет 6 месяцев. Окончательно завершить реформу планируется в 2022 году. Тогда пенсионный возраст у мужчин и женщин достигнет, соответственно, 63 и 58 лет.

Ждать ли увеличения базовой

Традиционно в январе меняется размер базовой величины. Исходя из нее определяются размеры большинства распространенных платежей, вроде госпошлин, налогов, пенсий и т. д. Сейчас базовая составляет 27 рублей, и в последнее время она ежегодно прирастает на полтора-два рубля. Вполне вероятно, что рост произойдет и с 1 января. Каким он будет — пока не ясно. В разных источниках говорят о 29 рублях.

Первое ЭКО — бесплатно

В Беларуси появится возможность на безвозмездной основе сделать попытку экстракорпорального оплодотворения. Таким правом смогут воспользоваться супружеские пары (граждане Беларуси) с соответствующими медицинскими показаниями и при отсутствии противопоказаний. Возраст женщины при этом не должен превышать 40 лет.

Пока определены всего три клиники, где будут предоставлять такое право. Речь идет о столичных РНПЦ «Мать и дитя», 2-м городском клиническом родильном доме, а также Гомельском областном диагностическом медико-генетическом центре «Брак и семья». Финансирование, к слову, предусмотрено за счет республиканского бюджета, независимо от того, предпринимались ли попытки платного ЭКО ранее. Единственное исключение для пар, у которых экстракорпоральное оплодотворение может проводиться с использованием донорских половых клеток.

Источник: Млын.бай