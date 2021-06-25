Появление индийского штамма COVID-19 актуализирует задачу по вакцинации населения — Пиневич

Появление индийского штамма коронавируса в Беларуси актуализирует задачу по вакцинации населения. Об этом заявил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич на заседании Брестского облисполкома, передает корреспондент БелТА.

«Появление индийского штамма для нас — очередное основание активизировать работу, а для граждан — вакцинироваться. Вакцины сейчас хватает, по нашим данным. Любой тип вакцин обладает защитным свойством и не приводит к тяжелым последствиям. Поэтому вывод очень простой: вакцинация — один из важнейших компонентов наряду с социальным дистанцированием и другими мерами профилактики заболевания», — сказал министр.

Минздрав 23 июня сообщил, что в республике выявлен индийский вариант коронавируса. «Первые случаи появились, они будут расширяться. Это закон эпидемиологии: если штамм появился, он будет развиваться. Так же было с британским штаммом, который сейчас у нас превалирует. В том, что штамм будет меняться, не вижу причин для большой паники. Но то, что мы видим по заявлениям наших коллег с Востока, из России, — именно индийский штамм коронавируса «Дельта» послужил причиной более высокого уровня заболеваемости», — отметил Дмитрий Пиневич.

В этой связи Минздрав по согласованию с местными органами власти, управлениями по здравоохранению рекомендует по-прежнему держать в резерве свободные койки на случай подъема заболеваемости.