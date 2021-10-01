Позаботиться о своих близких — позаботиться о своей родине! 

Сначала о ребёнке заботятся родители, потом заботится любимый человек, а после «взрослый ребёнок» заботится о своих родителях. Как же не упустить на каком-либо этапе нашей жизни вопрос безопасности? Очень просто!

В рамках республиканской акции «С заботой о безопасности малой Родины» работники Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям решили достучаться до каждого человека простыми способами.

Для начала спасатели взяли большую красную машину, которую очень хорошо знают маленькие дети, и сигнальное громкоговорящее устройство, чтобы каждый пожилой гражданин смог услышать.

Данные средства помогли распространить в населенных пунктах информацию о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в домовладениях, особенно в период наступления холодов. Громкие наставления спасателей также напоминали нашим взрослым «детям» о помощи своим пожилым родителям. На такой зов граждане выходили на улицу с любопытством.

А кто все же остался дома или пропустил уроки безопасности, также смогли поучаствовать в акции. Как? Спасатели с помощью почтовых ящиков распространили буклеты с информацией о пожарной безопасности среди тех, кто не смог послушать.

Пуховичский РОЧС.