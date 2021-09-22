«Позаботься о безопасности! Стань заметным на дороге!»

По-прежнему остается высоким удельный вес автоаварий с участием пешеходов. Основной из причин дорожно-транспортных происшествий с данной категорией является игнорирование самими пешеходами Правил дорожного движения, а также отсутствие в темное время суток световозвращающих элементов на одежде пеших участников.

Многие пешеходы не хотят понимать, что водитель не в силах мгновенно остановить свой автомобиль, чтобы избежать наезда. В темное время суток пешеходы становятся наиболее уязвимыми. Водителям следует быть предельно сосредоточенными при проезде по слабо освещенным или неосвещенным участкам дорог вблизи населенных пунктов. Именно там наиболее высока вероятность появления на проезжей части пешеходов. Водитель должен быть готов к любым неожиданностям со стороны пешеходов – хождение по дорогам в состоянии алкогольного опьянения, переход проезжей части в неустановленном месте, неподчинение сигналам регулирования дорожного движения.

Наибольший уровень пешеходного травматизма отмечается в осенне — зимний период и доля аварий с участием пешеходов достигает 60-70% от всех ДТП. Такое положение обусловлено тем, что в это время года короткий световой день. При движении в темноте по неосвещенным дорогам водитель видит только ту часть дороги, которая освещена фарами автомобиля. При этом восприятие глазом световых контрастов становится хуже, чем при дневном свете, и труднее заметить пешеходов, велосипедистов и гужевой транспорт. Уже в ранних сумерках отчетливо видимые днем предметы блекнут, а после захода солнца становятся едва различимыми. А в неблагоприятных погодных условиях невыразительная фигура человека полностью сливается с темнотой, и с места водителя становится практически невидимой.

Ситуация усложняется еще и тем, что пешеходы, как правило, думают, что тот, кто за рулем, их уже заметил. Проводимый Госавтоинспекцией следственный эксперимент позволил установить, что в темноте из салона автомобиля человек в темной одежде при ближнем свете фар различим лишь на расстоянии 25-30 м. При скорости 60 км/ч за одну секунду автомобиль проезжает около 17 метров. За это время водитель только успеет сообразить, что или кто перед ним. Затормозить или удачно сманеврировать не всегда бывает и возможно, в том числе из-за скорости, состояния дорожного покрытия, наличия других препятствий. Поэтому возникает существенная необходимость сделать пешеходов, велосипедистов, гужевые повозки, коляски и прочее как можно более заметными, для увеличения расстояния с момента обнаружения. Для этих целей широко используются специальные светоотражающие аксессуары (значки, подвески, ленты).

Правила дорожного движения обязывают пешехода при движении по краю проезжей части дороги в темное время суток обозначить себя световозвращающим элементом (элементами) (п.17.1 ПДД).

За 8 месяцев т.г. на территории Минской области зарегистрировано 97 аварий с участием пешеходов, в которых 24 человека погибли и 77 травмированы. 40 ДТП произошли по вине пешеходов. Практически все автоаварии, где виновны пешеходы, закончились трагически. В основном автоаварии со смертельным исходом произошли в темное время суток. На одежде пеших участников дорожного движения световозвращающие элементы отсутствовали.

Всего же с начала года (по состоянию на 21.09.2021) к административной ответственности по ст.18.20 КоАП Республики Беларусь привлечено 20 469 пешеходов, велосипедистов, возчиков гужевого транспорта и других лиц, участвующих в дорожном движении и не управляющих транспортным средством, из которых в состоянии опьянения находились – 5 230 нарушителей и 8 347 – не были обозначены световозвращающими элементами.

Так, 21 августа около 3 часов ночи на 86 км. автодороги М-3 «Минск-Витебск» вблизи д. Литвичи Логойского р-на, 38-летний минчанин, управляя автомашиной Мерседес-Бенц, двигаясь со стороны г.Витебска в направлении г. Минска, совершил наезд на идущего попутно в полосе движения 42-летнего пешехода, жителя столицы. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП. Установлено, что пешеход световозвращающими элементами не обозначен. Логойским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК РБ.

12 сентября около 22.30 часов на 70-м км. автодороги М-6 «Минск-Гродно» вблизи д.Бобровичи, минчанин, управляя автомобилем «Ауди- А3», двигаясь в крайней левой полосе в направлении г.Минска, совершил наезд на 51-летнего жителя Молодечненского района, который двигался попутно автомашине. Пешеход погиб на месте ДТП. Световозвращающими элементами он обозначен не был.

Особую опасность на проезжей части или вблизи нее создают пьяные пешеходы. Они ведут себя нелогично, неосторожно, а иногда и агрессивно. Поведение пьяного невозможно предугадать, поэтому водитель должен немедленно принять необходимые меры предосторожности: остановиться, объехать пьяного на таком расстоянии, чтобы тот не смог натолкнуться на автомобиль. Имеют место случаи, когда нетрезвые пешеходы выбирают для своего отдыха проезжую часть, такие аварии заканчиваются тяжелыми последствиями.

Так, 21 августа около 22.00 часов на 1 км. автодороги «Подъезд к д.Михановичи от автодороги Асеевка-Михановичи» территории Минского района, 21 летний житель Минского р-на, управляя а/м БМВ 520, двигаясь со стороны д. Михановичи в направлении п. Михановичи, при возникновении препятствия в виде находившегося на проезжей части велосипедиста, прибегнул к экстренному торможению, выехал на полосу встречного движения, где допустил неуправляемый занос с последующим наездом на идущего во встречном направлении по проезжей части 44-летнего пешехода, жителя д. Михановичи, после чего съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся. В результате ДТП пешеход получил травмы и госпитализирован.

Установлено, что пешеход СВЭ не обозначен и находился в нетрезвом состоянии.

11 сентября около 21.00 часов на 13-м км. автодороги «Осовец-Радошковичи» Молодечненского района, 40-летний житель Молодечненского района, управляя автомобилем Форд-Мондео, двигаясь в направлении п.Чисть, совершил наезд на лежащего на проезжей части 31-летнего пешехода, жителя Брестской области. Пешеход с травмами госпитализирован. Установлено, что он находился в нетрезвом состоянии.

В целях стабилизации обстановки в сфере безопасности дорожного движения, а также в связи с сокращением светового дня и увеличением рисков совершения ДТП с участием пешеходов, с 24 сентября по 3 октября 2021 года Госавтоинспекция Минской области проводит республиканскую профилактическую акцию «Пешеход!». В первый день профилактической акции (24.09.2021) пройдет единый День безопасности дорожного движения под девизом «Позаботься о безопасности! Стань заметным на дороге!».

Акция направлена на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и велосипедистов, пропаганду необходимого использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости в темное время суток.

В ходе акции будут организованы рейдовые мероприятия с привлечением максимального количества сотрудников милиции общественной безопасности и других заинтересованных лиц по ежедневной отработке в «часы пик» и в темное время суток нерегулируемых пешеходных переходов, участков автомобильных дорог, улиц населенных пунктов, наиболее подверженных риску совершения наездов на пешеходов и велосипедистов.

Что касается ответственности пешеходов согласно Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, то она такова:

— в отношении пешехода, который в темное время суток движется по проезжей части, не обозначив себя фликером, велосипедиста и возчика гужевого транспорта, которые нарушили ПДД, применяются штрафные санкции в размере от 1 до 3 базовых величин или предупреждение. Если нарушение ими Правил дорожного движения повлекло создание аварийной ситуации, то размер штрафа составляет от 3 до 8 базовых величин. На сумму от 3 до 5 базовых величин штрафуется пешеход, если он находится на дороге в состоянии алкогольного опьянения. В случае если нарушение Правил дорожного движения повлекло причинение потерпевшему легкого телесного повреждения, а равно оставление места ДТП, участниками которого они (пешеходы, велосипедисты, возчики гужевого транспорта) являются, виновный подвергается штрафу от 5 до 20 базовых величин.

Категория велосипедистов также входит в группу риска, если они не обозначены световозвращающими элементами. По вине велосипедистов за 8 месяцев т.г. на территории Минской области произошло 21 ДТП, в которых 2 человека погибли, 19 – получили травмы.

Напоминаем, велосипедистам необходимо оборудовать свои велосипеды фарами (фонарями), излучающими спереди белый свет, сзади – красный, и

помнить, что по проезжей части дороги велосипедисту можно двигаться не далее 1 метра от ее правого края.

Проблемой также остаются наезды на пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах. Несмотря на то, что при этом очевидна вина водителей, которые нарушают требования правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов, здесь усматривается и личная беспечность пешеходов.

Имея преимущество, пешеход обязан быть предельно внимательным, осторожным, не отвлекаться при переходе проезжей части и своими действиями не создавать препятствия для движения транспортных средств. Что же касается обязанностей водителя – при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен снизить скорость, вплоть до остановки транспортного средства, чтобы уступить дорогу пешеходам. Если перед пешеходным переходом остановилось, стоит или замедлило движение транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам движения в попутном направлении, должны снизить скорость движения и при наличии пешеходов уступить им дорогу. Из-за нарушения водителями правил проезда пешеходных переходов не редко происходят ДТП.

Так, 11 сентября в первом часу ночи на 140 км. автодороги Минск-Микашевичи в г.п.Старобин Солигорского района 19-летний житель г.Лунинец Брестской области, управляя автомобилем Форд-Мондео совершил наезд на35-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход с серьезными травмами госпитализирован.

14 сентября около 12.00 часов в д.Боровляны Минского района 71-летняя жительница Минского района, управляя автомобилем «Suzuki Jimny», при повороте налево, совершила наезд на 3-х летнего местного жителя. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу с бабушкой. Малыш с серьезными травмами госпитализирован. Бабушка не пострадала. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ст.317 ч.2 УК Республики Беларусь.

Согласно статьи 18.13 ч.7 КоАП Республики Беларусь, за непредоставление лицом, управляющим транспортным средством, преимущества в движении пешеходам наступает административная ответственность в виде штрафа в размере от 1 до 5 базовых величин. За повторные же такие действия, согласно ст.18.13 ч.14 КоАП Республики Беларусь, в течении года после наложения административного взыскания, водители заплатят штраф в размере от 2 до 8 базовых величин.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям не превышать скорость, соблюдать дистанцию, быть предельно внимательными, особенно вблизи населенных пунктов, где в любое время на дороге может оказаться пешеход.

Пешеходам проявлять осторожность и внимательность в дорожном движении, особенно при переходе нерегулируемых пешеходных переходов. И таким важным элементом безопасности в темное время суток как фликер — не стоит пренебрегать!

Также обращаем внимание и родителей на необходимость обозначения световозвращающими элементами юных участников дорожного движения! Фликеры должны быть как на одежде, так и на школьной сумке ребенка!

Уважаемые участники дорожного движения! Если вы видите вблизи проезжей части пешехода или велосипедиста, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, явно представляющего опасность для движения, просим вас незамедлительно сообщить на телефонную линию 102.

ОГАИ Пуховичского РОВД.