Поздравим маму вместе

Такая акция с участием профсоюзного комитета Марьиногорской ЦРБ проходит в День матери ежегодно.

— Мы поздравляем не только своих сотрудников с этим замечательным днем и двойным праздником, ведь православные люди отмечают в этот день праздник Покрова пресвятой богородицы, но и всех мам, кто в этот день находится в родильном отделении больницы,— говорит председатель профсоюзного комитета Марьиногорской ЦРБ Светлана Дешкович.— В этом году у нас со своими новорожденными в стационаре лежит пять рожениц. Для кого-то праздник День матери стал первым, а кто-то уже познал радость материнства. Для всех мы стараемся найти слова поздравлений и пожеланий добра и благополучия. Ну, а в этом году особенно важным является пожелание здоровья. Мы, медицинские работники, стараемся делать все, что в наших силах, чтобы люди не болели или быстро справлялись с болезнью. И просим каждого беречься, помогая тем самым нам.

Елена ШАНТЫКО.