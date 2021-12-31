Коротко о разном 

Поздравления от профкомов!

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Актив профкома Первичной профсоюзной организации ОАО «Белагропромбанк» совместно с руководством ЦБУ и первичной организацией Белорусского общества Красного Креста «РКЦ №49 в г. Марьина Горка» в преддверие Нового 2022 года передали подарки для молодых инвалидов в отделение дневного пребывания ГУ «Территориального центра социального обслуживания населения Пуховичского района». В новогодние праздники должны происходить чудеса и все люди в мире должны получить хоть маленький, но подарок от Дедушки Мороза и Снегурочки!»

 

 

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