Поздравления от профкомов!

Актив профкома Первичной профсоюзной организации ОАО «Белагропромбанк» совместно с руководством ЦБУ и первичной организацией Белорусского общества Красного Креста «РКЦ №49 в г. Марьина Горка» в преддверие Нового 2022 года передали подарки для молодых инвалидов в отделение дневного пребывания ГУ «Территориального центра социального обслуживания населения Пуховичского района». В новогодние праздники должны происходить чудеса и все люди в мире должны получить хоть маленький, но подарок от Дедушки Мороза и Снегурочки!»