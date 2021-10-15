Поздравления в День матери от военного комиссара

Военный комиссар Пуховичского района Кирилл Барановский поздравил матерей, чьи сыновья, выполняя свой долг перед Отечеством, проходят срочную службу в вооруженных силах Республики Беларусь.

Первой мамой стала дефектолог детского сада №4 города Марьина Горка Светлана Новицкая. Ее сын Кирилл Новицкий несет службу в 60-м отдельном Барановичском Краснознамённом, ордена Александра Невского полку связи.

Второй мамой принимавшей поздравления на рабочем месте, — бухгалтер ТП ООО «Пуховичиторг» Елена Верещако. Ее сын Александр Верещако служит в Гомельской пограничной группе в воинской части 1242.

Кирилл Владимирович рассказал женщинам о том, что их сыновья добросовестно выполняют свой долг перед Отечеством, мужественно преодолевают все трудности, являются примерными воинами и добропорядочными гражданами своей страны.

— Спасибо вам за воспитание настоящих защитников нашей Родины — Республики Беларусь, — поблагодарил матерей военный комиссар.

Станислав БЕЛОУСОВ.