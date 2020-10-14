Поздравляем пуховчанок с Днем матери
Сегодня — День матери
Уважаемые пуховчанки! Дорогие наши мамы! Сердечно поздравляем вас с одним из самых теплых и душевных праздников — Днем матери.
Для каждого из нас мама — самый первый друг, помощник, наставник. Спасибо вам за то тепло, нежность, ласку и заботу, которые вы так искренне отдаете своим детям.
Мы гордимся матерями Пуховщины, которые добросовестно трудятся на производстве, в сельском хозяйстве, образовании и медицине, торговле и культуре, активно участвуют в общественной жизни нашего района и своих трудовых коллективов.
Здоровья и счастья вам, дорогие наши мамы. Пусть в ваших домах всегда царят согласие и любовь.
Пуховичский районный исполнительный комитет.
Пуховичский районный Совет депутатов.
Дорогие пуховчанки! В честь замечательного праздника — Дня матери — хочу выразить слова благодарности и признательности всем матерям.
Веками историю вершили мужчины, но за каждым, даже сильным воином, стояла женщина — его мать. Мама — это начало всех начал, это исток нашей жизни. Материнская любовь и тепло согревают человека всю жизнь, а мудрые материнские советы всегда указывают нам правильный путь.
Мама и Родина должны быть главными ценностями для каждого человека.
Дорогие женщины, пусть ваши дети радуют вас своими успехами и достижениями, пусть то добро и тепло, которое вы излучаете, обязательно возвращается к вам сторицею и согревает вашу душу еще долгие годы!
Пусть в ваших домах будет мир, благополучие, согласие и достаток!
Олег БЕЛОКОНЕВ,
депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.
Уважаемые, дорогие, любимые женщины! Примите самые добрые и искренние поздравления с Днем матери!
Спасибо вам за вашу доброту, за сердечное тепло и семейный уют, за добросовестное исполнение своего материнского долга.
Желаю вам, дорогие мамы, крепкого здоровья на долгие-долгие годы, счастья и согласия в семье, любящих и отзывчивых детей, активного долголетия, благополучия и достатка. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, материнским счастьем, спокойствием. И пусть все невзгоды обходят вас и ваших родных и близких стороной. Мира и добра вам!
Анна СОБОЛЕВСКАЯ,
председатель Пуховичского районного совета ветеранов.