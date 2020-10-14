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Поздравляем пуховчанок с Днем матери

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Сегодня  —  День  матери

Уважаемые   пуховчанки!   Дорогие наши  мамы! Сердечно поздравляем  вас с одним из  самых  теплых  и  душевных  праздников —  Днем матери.

Для  каждого из нас  мама — самый первый друг, помощник, наставник. Спасибо вам  за то тепло, нежность, ласку и заботу, которые вы так искренне отдаете своим детям.

Мы гордимся матерями Пуховщины, которые добросовестно трудятся на производстве, в сельском хозяйстве, образовании и медицине, торговле и культуре, активно участвуют в общественной  жизни  нашего  района  и своих  трудовых  коллективов.

Здоровья и счастья вам, дорогие наши мамы. Пусть в ваших домах всегда царят согласие и любовь.

Пуховичский районный исполнительный комитет.

Пуховичский  районный Совет депутатов.

 

Дорогие пуховчанки! В честь замечательного праздника — Дня  матери — хочу выразить слова благодарности и признательности всем матерям.

Веками историю вершили мужчины, но за каждым, даже сильным воином, стояла женщина — его мать. Мама — это начало всех начал, это исток нашей жизни. Материнская любовь и тепло согревают  человека всю жизнь, а мудрые материнские советы всегда указывают нам правильный путь.

Мама  и  Родина  должны  быть   главными  ценностями для каждого человека.

Дорогие женщины, пусть ваши дети радуют вас своими успехами и достижениями, пусть то добро и тепло,  которое  вы  излучаете, обязательно возвращается  к  вам  сторицею  и согревает вашу душу еще долгие годы!

Пусть в ваших домах будет мир, благополучие, согласие и достаток!

Олег  БЕЛОКОНЕВ,

депутат  Палаты  представителей Национального  собрания  Республики  Беларусь.

 

Уважаемые, дорогие, любимые женщины! Примите  самые  добрые  и   искренние  поздравления с Днем матери!

Спасибо вам за вашу доброту, за сердечное тепло и  семейный уют, за добросовестное исполнение своего  материнского долга.

Желаю вам, дорогие мамы, крепкого  здоровья  на долгие-долгие годы, счастья и согласия в семье, любящих и отзывчивых детей, активного долголетия, благополучия и достатка. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, материнским счастьем, спокойствием. И пусть все невзгоды обходят вас и ваших родных и близких стороной. Мира и добра вам!

Анна  СОБОЛЕВСКАЯ,

председатель  Пуховичского  районного  совета  ветеранов.

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