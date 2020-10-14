Поздравляем пуховчанок с Днем матери

Сегодня — День матери

Уважаемые пуховчанки! Дорогие наши мамы! Сердечно поздравляем вас с одним из самых теплых и душевных праздников — Днем матери.

Для каждого из нас мама — самый первый друг, помощник, наставник. Спасибо вам за то тепло, нежность, ласку и заботу, которые вы так искренне отдаете своим детям.

Мы гордимся матерями Пуховщины, которые добросовестно трудятся на производстве, в сельском хозяйстве, образовании и медицине, торговле и культуре, активно участвуют в общественной жизни нашего района и своих трудовых коллективов.

Здоровья и счастья вам, дорогие наши мамы. Пусть в ваших домах всегда царят согласие и любовь.

Пуховичский районный исполнительный комитет.

Пуховичский районный Совет депутатов.

Дорогие пуховчанки! В честь замечательного праздника — Дня матери — хочу выразить слова благодарности и признательности всем матерям.

Веками историю вершили мужчины, но за каждым, даже сильным воином, стояла женщина — его мать. Мама — это начало всех начал, это исток нашей жизни. Материнская любовь и тепло согревают человека всю жизнь, а мудрые материнские советы всегда указывают нам правильный путь.

Мама и Родина должны быть главными ценностями для каждого человека.

Дорогие женщины, пусть ваши дети радуют вас своими успехами и достижениями, пусть то добро и тепло, которое вы излучаете, обязательно возвращается к вам сторицею и согревает вашу душу еще долгие годы!

Пусть в ваших домах будет мир, благополучие, согласие и достаток!

Олег БЕЛОКОНЕВ,

депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Уважаемые, дорогие, любимые женщины! Примите самые добрые и искренние поздравления с Днем матери!

Спасибо вам за вашу доброту, за сердечное тепло и семейный уют, за добросовестное исполнение своего материнского долга.

Желаю вам, дорогие мамы, крепкого здоровья на долгие-долгие годы, счастья и согласия в семье, любящих и отзывчивых детей, активного долголетия, благополучия и достатка. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, материнским счастьем, спокойствием. И пусть все невзгоды обходят вас и ваших родных и близких стороной. Мира и добра вам!

Анна СОБОЛЕВСКАЯ,

председатель Пуховичского районного совета ветеранов.