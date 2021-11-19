Поздравляем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

В канун Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса заместитель председателя Пуховичского райисполкома Наталья Чернышева и председатель Пуховичского районного объединения организаций профсоюзов Людмила Гулякевич поздравили передовиков сельскохозяйственных предприятий ОАО «Голоцк», ОАО «Агро-оберег», ОАО «Зазерка», ГП «Зазерье», СХФ «Красный Май», СУП «Дукора-Агро», ООО «Ананичи», ОАО «Агросимвол», ОАО «Индустрия» и ф-л «Дричин».

Станислав БЕЛОУСОВ.