Поздравляем с Днем автомобилиста и дорожника!

«Связи решают все»… Это устойчивое выражение порой используется с негативным подтекстом, но на самом деле это формула любой успешной деятельности. Установить нужные связи, найти нужных партнеров — это ступеньки на пути к достижению поставленных целей и развитию. В этом абсолютно уверены директора филиала «Автомобильный парк №19» ОАО «Миноблавтотранс» и филиала КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ №169» Геннадий Сечко и Геннадий Матарас. Их партнерство уже проверено временем.

— Когда есть хороший партнер, ты всегда чувствуешь поддержку, — говорят руководители предприятий, коллективы которых завтра отмечают профессиональный праздник. — Как ресурсную, так и психологическую. И это важно. Хорошие партнерские отношения выстраиваются годами и основываются на понимании и доверии. Мы стараемся друг друга ни в чем не подводить, понимая, что за всеми нашими действиями и решениями стоят трудовые коллективы, перед членами которых мы несем ответственность.

Итог партнерских отношений между транспортной и дорожно-строительной организациями состоит в том, что сегодня дорожники — главные заказчики услуг, предоставляемых автопарком. На всех объектах филиала КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ №169» была задействована техника филиала «Автомобильный парк №19» ОАО «Миноблавтотранс».

филиал «Автомобильный парк №19» ОАО «Миноблавтотранс»

— Грузоперевозки — это то направление деятельности, которое дает нам возможность зарабатывать, — говорит директор автопарка №19 Геннадий Сечко. — Основной наш заказчик — филиал КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ №169». Но мы продуктивно сотрудничаем и с дорожно-строительными организациями Червеня, Заславля, Узды и другими. Свои обязанности мы исполняем добросовестно, поэтому заказчики работают с нами постоянно.

За 9 месяцев текущего года предприятием выполнено задание по грузообороту на 102 процента, по пассажирообороту — на 108 процентов. Средняя заработная плата выросла на 104 процента, рентабельность от продажи услуг — на 4,4 процента. Чистая прибыль составила 310 тысяч рублей.

Выполнение социальных функций по перевозке пассажиров — главная задача, стоящая перед коллективом автопарка. Если на маршрут не выйдет хотя бы один автобус, этот факт не останется незамеченным. И дело будет даже не в том, что у кого-то испортится настроение. Важно, по словам Геннадия Ивановича, то, что кто-то опоздает на работу, кто-то — в поликлинику, кто-то — на другой рейс. Поэтому организация стабильной работы автобусов — задача приоритетная. И она результативно решается. Во всяком случае, даже если взять только городские маршруты и сравнить их работу лет пять назад и сегодня, то разницу не заметить невозможно.

— Мы постарались обновить за последние несколько лет автобусный парк, открыть новые маршруты, — говорит директор автопарка. — И будем это делать дальше, стараясь создать максимум удобства для пассажиров.

Вся эта работа, которая ведется по намеченному плану и подчинена имеющейся стратегии, дает возможность идти вперед и удерживать довольно высокую планку: пуховичское предприятие считается одним из ведущих автопредприятий Минской области, которые оказывают услуги по грузовым и пассажирским перевозкам. Впереди только крупные автопарки Солигорска, Молодечно, Борисова, Слуцка.

Все успехи любого предприятия — это его люди. Лучшие работники традиционно будут отмечены наградами к профессиональному празднику. Водителю автобуса Василию Карпуку приказом министра транспорта и коммуникаций присвоено звание «Почетный транспортник», водителю автобуса Анатолию Сырцу — звание «Почетный работник ОАО «Миноблавтотранс». На Доску почета ОАО «Миноблавторанс» занесен электрогазосварщик Владимир Ярошевич, который отработал на предприятии более 39 лет. Водителю автобуса Александру Михалевичу объявлена благодарность министра транспорта и коммуникаций.

Награждены к профессиональному празднику также Павел Крючков, Евгений Гарнизонов, Анастасия Дацко, Алексей Ларионов, Сергей Лобакин, Михаил Врабий, Анастасия Слижова, Алла Метельская.

филиал КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ №169»

Одними из самых масштабных проектов текущего года для пуховичских дорожников стали строительство лесохозяйственной лесной дороги в Скрыльком лесничестве, подготовка футбольного поля, открытие нового карьера «Холм-2», где сейчас ведется переработка природных нерудных материалов.

— Эти объекты особенны тем, что они не совсем ординарные, — говорит директор филиала КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ №169» Геннадий Матарас. — Лесохозяйственная дорога строилась по заказу Министерства лесного хозяйства для выполнения работ, связанных с заготовкой леса. Протяженность составляет шесть с половиной километров, и 75 процентов ее проходит по болотистой местности. Поэтому применялись специальные технологии строительства. Оно успешно завершено, и дорога активно используется по назначению.

Подготовка футбольного поля также потребовала от наших работников не только усилий, но и ювелирной точности при формировании подложки под искусственный газон.

Большие объемы работ были выполнены дорожниками при ремонте городских улиц Луначарского, Чапаева, Новой Зари, а также при благоустройстве территорий возле детского сада «Василек» в поселке Дружный.

Итог работы дорожников заметили также энергетики филиала ТЭЦ-5 РУП «Минскэнерго», Пуховичского ПМС, где были выполнены работы по асфальтированию территорий.

Заметят также пассажиры, которые пользуются автобусным сообщением: по дороге на Руденск, Тальку, Сутин появятся 11 новых остановочных пунктов.

— Основные наши задачи — это не только строительство, но и обслуживание дорог, поддержание их (а это почти 900 километров) в удовлетворительном состоянии, — говорит Геннадий Сергеевич. — Запланированные на год мероприятия в соответствии с государственной программой по ремонту местных автомобильных дорог на данный момент выполнены почти на 90 процентов. Уложено 14 тысяч тонн асфальтобетона и освоено 5,6 миллиона рублей, реализовано материалов на 1 миллион рублей.

Год, по словам директора предприятия, как и для многих, был сложным. Но каждый член коллектива старался, несмотря на непростые условия, вызванные пандемией, работать максимально добросовестно, понимая и осознавая необходимость порой трудиться за двоих. За это я благодарен всем нашим людям.

К профессиональному празднику награждены Михаил Моцук (благодарность Министерства транспорта и коммуникаций), Валерий Рыбинский, Сергей Лутович, Татьяна Кремень, Нина Петренко, Александр Сарачинский (Почетная грамота КУП «Минскоблдорстрой»). Благодарность КУП «Минскоблдорстрой» вручена Ирине Суббот, Игорю Матусевичу, Юрию Филипчику, Евгению Жоравню, Виталию Чумаку.

Елена ШАНТЫКО.

Фото Андрея МАЗАНИКА, Станислава БЕЛОУСОВА.