Поздравляем всех работников нефтяной, газовой и топливной промышленности!

111 человек сегодня трудятся на самой крупной в Беларуси и Европе Руденской газонаполнительной станции. По традиции в воскресенье ее коллектив отметит свой профессиональный праздник — День работников нефтяной и газовой промышленности. Есть уверенность, что сделают это работники предприятия с хорошим настроением, ведь в сейчас станция находится в процессе реконструкции и технического перевооружения, результаты которых позволят с уверенностью смотреть в будущее.

— Наша станция начала работать в 1996 году,— рассказывает директор предприятия Иван Муха.— Все эти годы мы выполняли возложенные на нас задачи по приему, хранению и доставке сжиженных углеводородных газов. Обеспечиваем ими потребителей Минска и Минской области.

Уже третий год на предприятии ведутся работы по реконструкции и перевооружению. Были отремонтированы здания и сооружения, благодаря чему созданы максимально комфортные условия для труда и отдыха персонала станции. В данный момент завершается строительство навеса для транспорта и здания для мойки автомобилей, а также ведется ремонт здания станции пожаротушения. Продолжается благоустройство прилегающих территорий и внутренних территорий предприятия.

В стадии проектирования — мероприятия по техническому перевооружению главного, баллонно-наполнительного, цеха. С его вводом завершится весь цикл работ, и предприятие получит свое второе рождение. Это закономерно, потому что станция расположена логистически очень удобно, и всегда будет востребована.

На это не повлияет и тот факт, что газификация населения ведет к снижению спроса на большие баллоны. Но увеличивается спрос на баллоны меньших объемов, потому что растет число белорусов, которые стремятся приобретать дачные дома.

— В текущем году предприятиям и организациям Минщины нами реализовано более 10 тысяч тонн сжиженного газа,— говорит Иван Петрович.— А с 1 октября мы начнем работать и с населением: на нас были возложены полномочия по доставке баллонов с сжиженным газом жителям района согласно полученным заявкам. Возможно, в ближайшем будущем начнем работать с населением и за пределами района.

Елена ШАНТЫКО.