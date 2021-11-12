ПОЖАР – БЕДА, ПОМНИТЕ ОБ ЭТОМ ВСЕГДА!

Каждый из нас понимает, что пожар – беда. Трагедия, которая наносит моральный и материальный ущерб, а наиболее печально то, что жертвами огня становятся люди. Ежегодно в Республике Беларусь происходит множество пожаров, 99% из которых – результат деятельности человека.

Основной причиной возникновения пожара по-прежнему остается неосторожное обращение с огнем – загорание мусора в мусороприемной камере, загорание пищи на электрической и газовой плите, непотушенные сигареты и спички. Еще одной распространенной причиной возникновения пожара является короткое замыкание электропроводки.

Пуховичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает:

— следите за исправностью электрических приборов и электрической проводки. Не пользуйтесь неисправными, самодельными электроприборами, не перегружайте электросеть. Уходя из дома, не забудьте выключить электроприборы из электросети. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы и источники открытого огня.

— не курите в постели и не позволяйте этого своим родным. Задумайтесь! 95% пожаров с гибелью людей происходит по причине курения в постели.

— не храните дома горючие жидкости, взрывчатые, ядовитые вещества.

— установите в своем жилище и поддерживайте в исправном состоянии автономные пожарные извещатели, которые обнаруживают дым и сигнализируют о пожаре на самых ранних его стадиях. Установленный АПИ многократно увеличивает Ваши шансы на спасение жизни и имущества.

Ваша безопасность и сохранность имущества в Ваших руках.

Соблюдая элементарные правила пожарной безопасности, Вы сохраните жизнь себе и своим близким! Помните: огонь не прощает беспечности!

Пуховичский РОЧС.