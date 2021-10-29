Пожарные учения в Пуховичском районе

— Здравствуйте, это газовая служба?! Я хочу сообщить о повреждении. Мы производили земляные работы и, кажется, повредили газопровод, потому что слышится шипение и чувствуется сильный запах газа.

По легенде, его повредили во время земляных работ. По указанному адресу незамедлительно выдвинулась аварийно-восстановительная бригада, которая зафиксировала факт повреждения газопровода, выставила ограждения по периметру и приступила к перекрытию кранов высокого давления.

В аг. Пуховичи по улице Октябрьской произошла авария. Повреждён наружный стальной газопровод высокого давления 2-ой категории. Паниковать не стоит. Это учения.

— Мы проверяем готовность аварийных служб района, — отметил старший инженер сектора организации и функционирования ГСЧСиГО Виталий Коваль. – . Отточить последовательность действий до автоматизма – вот, основная наша задача. Ведь всегда необходимо быть готовыми для организации защиты населения района при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций различного характера.

Согласно полученной на учениях вводной, при проведении земляных работ экскаватором, произошел порыв газопровода. Аварийная бригада электросетей отключила от электроснабжения газорегуляторный шкафной пункт ШРП, а работники Пуховичского зонального узла электросвязи провели проверку территории на наличие линии телефонных кабелей, проложенных в земле. Работниками Пуховичского районного газоснабжения ПУ «Слуцкгаз» с устранением условной аварии справились: быстро прибыла аварийная бригада, до устранения порыва были перекрыты задвижки газорегуляторного шкафного пункта ШРП, ограждено место предполагаемой аварии, проверена загазованность прилегающей территории. Аварийно-восстановительной бригадой обнаружено место порыва газопровода и устранена утечка оперативно и вовремя.

Пуховичский РОЧС.