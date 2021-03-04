Пожароопасный период

Палы не приносят никакой пользы, однако десятки людей каждый год бросают спичку, чтобы избавиться от прошлогоднего сухостоя. Выжигание сухой травы лишь уничтожает растения, распыляя полезные для почвы микроэлементы. Это приводит к обеднению растительности, повышению кислотности и уменьшению плодородности грунта. Практически все животные и насекомые, которые живут в сухой траве или на поверхности земли, погибают при сильном травяном пожаре. На пепелищах очень часто находят сгоревшие птичьи гнезда, грызунов, детенышей зайцев, ежей. Огонь наносит непоправимый урон природному разнообразию.

Также выжигание травы на приусадебном участке или просто вблизи строений может запросто стать причиной возгорания и нанести ущерб, а то и полностью уничтожить постройки или припаркованный недалеко транспорт. Для того, чтобы избежать беды, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

— Ни в коем случае не жгите траву. Кроме того, что это вредно для растений и животных, палы могут быть опасны и для людей. Не оставляйте горящий огонь без присмотра. Тщательно тушите окурки и спички перед тем, как выбросить их.

— Если вы заметили пожар – не проходите мимо. Начинающую гореть траву вы сможете потушить самостоятельно. При тушении подручными средствами можно сбивать пламя с кромки пожара связкой прутьев или веток лиственных деревьев, либо же забрасывать кромку пожара песком.

— Потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорится снова.

— Если же вы понимаете, что самостоятельно погасить пламя не удастся, немедленно сообщите о случившемся по телефону 101 и постарайтесь как можно быстрее покинуть место пожара.

Согласно статье 15.57 Кодекса Республики Беларусь об административных нарушениях, за выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов виновные лица привлекаются к административной ответственности в виде штрафа в размере от десяти до сорока базовых величин. Также разведение костров в запрещённых местах влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до двенадцати базовых величин.

Сжигать мусор на своём участке, конечно, можно, но при этом необходимо соблюдать элементарные правила безопасности. Делать это нужно только в безветренную погоду. Костры лучше разводить вдалеке от зданий, леса или скирд соломы. Если ничего из перечисленного поблизости нет, вы готовы следить за огнём и под рукой есть огнетушитель или ведро с водой, значит вы всё делаете правильно.

Костёр должен быть не ближе 10 метров от построек, 20 – от леса и 30 – от соломы. Мангал или гриль устанавливают как минимум на расстоянии 4 метров от дома.

Пуховичский РОЧС.