Пожаров стало меньше — статистика по ЧС за 2020 год

По статистике районного отдела по чрезвычайным ситуациям в 2020 году по сравнению с 2019 годом количество ЧС уменьшилось.

В 2020 году на территории Пуховичского района произошло 95 пожаров, из них шесть в Марьиной Горке. Это на 14 меньше, чем в 2019 году.

Основные причины пожаров: нарушение правил эксплуатации или устройства и монтажа печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств — 40, неосторожное обращение с огнем — 22, нарушение правил эксплуатации или устройства и монтажа электросетей и электрооборудования — 18.

В минувшем году на пожарах погибло 6 человек (в 2019 году — 7 человек).

Сразу 6 пожаров произошли с 13 по 19 апреля. Эта неделя стала для спасателей самой тяжелой.

23 мая, 10 и 27 ноября огнеборцев также ждала проверка на выносливость: нужно было справиться с тремя пожарами в один день.

Наиболее пожароопасными днями оказались субботы: на этот день недели пришлось 25 пожаров. Меньшее количество пожаров случалось по средам — 17 пожаров, а по вторникам и пятницам — по 13 и 12 пожаров соответственно.

Большее количество пожаров — 10 — приходится на послерабочее время. В обеденное и ночное время произошло по 7 пожаров.