Пожары за неделю — информация от Пуховичского РОЧС

С 1 по 7 июня на телефон службы спасения «101» поступило одно сообщение о пожаре, два сообщения о горении мусора.

Следует обратить внимание, что зачастую возгорание сухой растительности происходит в результате потери контроля над огнем в процессе сжигания мусора.

Уважаемые граждане! Ещё раз напоминаем: выжигание сухой растительности, пожнивных остатков, трав на корню категорически запрещено. Предостерегите соседей и родственников от использования огня для того, чтобы избавиться от прошлогодней травы и мусора.

Кроме того, следует знать и помнить, что за нарушение данного запрета предусмотрена административная ответственность.

2 июня поступило сообщение о загорании нежилого дома в деревне Дудичи. Дом уничтожен полностью. Причина устанавливается.

5 июня поступило тревожное сообщение о получении ожогов при разведении огня в мангале в деревне Заречье.

При разжигании мангала использовали жидкость для розжига, из-за чего при попытке развести огонь возникла вспышка. Имущество не пострадало, однако пострадал молодой человек 1999 года рождения. Помните, что соблюдение правил безопасности является гарантом сохранения здоровья и имущества! Берегите себя!

Пуховичский РОЧС.