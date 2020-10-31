Правдинской детской школе искусств — 40 лет

Здесь тепло и уютно. Доброжелательная атмосфера наполнена любовью к детям и искусству. Сюда хочется приходить снова и снова, как в дом к старым друзьям, где тебе всегда рады. Так продолжается уже сорок лет: именно столько встречает учеников филиал «Правдинская детская школа искусств».

Сегодня в детской школе искусств работает 9 преподавателей, в числе которых и ее выпускники. Обучение проводится по разным специальностям: фортепиано, баян, аккордеон, гитара, домра, изобразительное искусство. Ежегодно проходят отчетные концерты учащихся, выставки работ художественного отделения и декоративно-прикладного творчества, музыкальные лекции, праздничные мероприятия. В учреждении образования с благодарностью вспоминают о всех работавших здесь педагогах, чтят заложенные ими традиции.

В честь юбилея в школе состоялся праздничный концерт. Тон всему мероприятию задавали ведущие Елизавета Глинская и Вероника Тюшевская. Открыли праздничное действо молодой специалист Дмитрий Копшик и учитель по классу домры Ирина Бутор.

Фееричным стало выступление учителя по классу фортепиано Анны Солодуха и учителя по классу аккордеона Ольги Кондратеня, которые исполнили песни «Матуля» и «Старый рояль». Выпускники школы Вероника Михалевич, Роман Перуновский, Анастасия Тамбольская, Алексей Тежар, Вячеслав Кулеш блестяще исполнили музыкальные композиции.

Юные музыканты Даниил Леонтьев и Артем Страхов заворожили зрителей своим искусством игры на баяне.

Колорита концерту добавили приглашенные гости: Виктор Кондратеня и ансамбль «Фиалки» Руденской детской школы искусств.

Юбилейный концерт завершился под бурные аплодисменты зрителей. А школьная жизнь продолжается, и каждый день пишутся новые страницы ее истории.

Юлия ЛЕОНТЬЕВА,

заведующая филиалом.