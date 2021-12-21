Правила безопасности на льду для любителей зимней рыбалки

Собираясь на рыбалку, всегда помните, что лёд — это непостоянная субстанция. Он может сломаться, а внизу под вами толща очень холодной воды. Не стоит надеяться, что хорошие навыки плавания спасут вас в такой ситуации. Ведь количество одежды будет стеснять движения и создавать трудности. Безопасность на льду надо соблюдать всегда, но особенно актуально это в периоды первого и последнего льда. Лед коварен и непредсказуем. Даже если вчера вы проходили в этом же месте, то сегодня ситуация может кардинально измениться.

Какие основные советы тем, кто всё же собрался выйти на лёд?

— Никогда не доверяйте слухам о том, что лёд крепок и по нему можно ходить. Ледяной покров должен выдерживать нагрузку, которая на него будет действовать. Всегда проверяйте прочность льда самостоятельно. Для этого используйте проверенный способ — пешню. Если лед выдержал удар пешней, выдержит и ваш вес. Идите медленно, шаг за шагом, ударяя пешней. В том случае, если пешня пробила лед — ходу нет. Нельзя проверять прочность ударом ноги – можно провалиться.

Каких мест стоит избегать?

— В первую очередь запорошенных снегом. Полыньи таят опасность. Обычно они заметны. Даже если на них выпал снег, то он будет темнее. Также легко увидеть и промоины — темные пятна, чуть припорошенные снегом. Самые опасные места на водоемах – быстрое течение, родники, растительность, выступающая на поверхность. В этих местах лед не прочный, а зачастую его вовсе нет.

Во вторую очередь — майны, которые проделывают рыболовы. Если вы делаете большие майны, то надо оградить их или поставить около них предупреждающий знак. Подумайте: это может спасти чью-то жизнь.

В третью — последний прибрежный лед. Находясь на рыбалке, внимательно приглядывайтесь к цвету льда. Если лед имеет зеленоватый или синеватый цвет, то он достаточно прочный и безопасный. На чистом и глубоком месте лед прочнее всего. После оттепели лед становится матового белого или желтого цвета. Эта окраска говорит о непрочном, рыхлом льду.

Какие правила оградят рыболова от опасности?

— По непрочному льду надо шагать медленно, не отрывая ног, если услышали треск льда, то надо лечь на живот и ползком перебраться на безопасное место.

Не отправляйтесь на рыбалку в одиночке. Не надо отходить друг от друга на дальнее расстояние, чтобы была возможность прийти на помощь в случае беды. Не сверлите лунки близко одна от второй.

Не употребляйте спиртное на рыбалке. Благодаря «градусу» вы не сможете быстро отреагировать на ситуацию.

Что стоит взять с собой на рыбалку? Ведь есть «спасательное» оборудование.

— Прежде всего, надо иметь при себе прочную веревку, которая могла бы выдержать вес человека. Нередко выручают рыбаков, оказавшихся в трудном положении так называемые «спасалки» — это две ручки произвольной формы, связанные между собой и имеющие штыри. Их вешают на шею. В случае если вы провалились в воду, то штырями с двух сторон имеете возможность закрепиться на льду и вытянуть себя из полыньи.

Обратите внимание и на одежду. Она должна быть легкой, сшитой из специальной ткани, способной поддержать человека в воде. Также хорошо иметь на одежде светоотражающие полоски.

Что делать, если человек всё же оказался в воде?

— Не надо паниковать. Займите горизонтальное положение в воде, раскиньте широко руки и выползайте на лёд. Ноги закидывайте постепенно, а потом тихонько отползайте от места, где вы оказались в воде.

Если сразу не удалось выбраться, то пробуйте в воде разуться, а потом повторите попытку выбраться на лёд. Если вы вылезли из воды, то двигайтесь туда, откуда пришли. Не выбирайте более близких путей, а идите проверенными.

Если вы провалились на реке, то чтобы вас не затянуло течение, надо выбираться на тот край, откуда течет река.

Как помочь человеку, который выбрался из-под льда?

— Пострадавшего надо защитить от ветра, одежду обязательно снять и выжать. Замерзшие места растереть руками или сухой материей, но не снегом. Если находитесь далеко — развести костер и согреться. Может случиться так, что человек теряет сознание. В этом случае хорошо его растереть до покраснения кожи. Напоить горячим чаем.

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира просит всех рыболовов строго соблюдать Правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства Республики Беларусь и не подвергать себя опасности при нахождении на льду.

Всем хорошего отдыха и настроения.

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира.