Правила безопасности на водоемах

На улице установилась уж очень жаркая погода. Пуховичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает правила поведения на воде в летний период:

— купайтесь в специально отведенных местах;

— купайтесь утром или вечером;

— заходите в воду постепенно;

— плавайте вдоль берега или по направлению к нему.

Запрещается:

— заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

— оставлять детей у воды без присмотра;

— цепляться за лодки и сидеть на борту;

— прыгать в воду с лодок, катеров, причалов;

— нырять в незнакомых местах;

— плавать на надувных матрацах и автокамерах;

— заплывать за буйки;

— подавать ложные сигналы о помощи.

Что делать, если вы стали тонуть:

— сохраняйте спокойствие;

— широко раскиньте руки и ноги;

— не выдыхайте полностью – в легких должен оставаться воздух;

— загребайте воду под себя руками, плывите к берегу.

Пуховичский РОЧС.