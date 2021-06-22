Правила безопасности на водоемах
На улице установилась уж очень жаркая погода. Пуховичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает правила поведения на воде в летний период:
— купайтесь в специально отведенных местах;
— купайтесь утром или вечером;
— заходите в воду постепенно;
— плавайте вдоль берега или по направлению к нему.
Запрещается:
— заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
— оставлять детей у воды без присмотра;
— цепляться за лодки и сидеть на борту;
— прыгать в воду с лодок, катеров, причалов;
— нырять в незнакомых местах;
— плавать на надувных матрацах и автокамерах;
— заплывать за буйки;
— подавать ложные сигналы о помощи.
Что делать, если вы стали тонуть:
— сохраняйте спокойствие;
— широко раскиньте руки и ноги;
— не выдыхайте полностью – в легких должен оставаться воздух;
— загребайте воду под себя руками, плывите к берегу.
Пуховичский РОЧС.