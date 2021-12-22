Правила безопасности при установке ели
Правила безопасности при установке ели:
– следует убрать ковры и ковровые покрытия;
– закрепить ель на устойчивой подставке;
– устанавливать ель следует подальше от приборов отопления/, батарей и телевизора;
– украшать ель следует гирляндой заводского изготовления;
– уходя ко сну или из квартиры, следует отключать электрическую гирлянду из сети;
– своевременно убирать осыпавшуюся хвою – она может легко вспыхнуть от искры или нагревательных приборов.
Запрещается:
– использовать для украшения ели вату, бумагу, свечи и бенгальские огни;
– разрешать детям самостоятельно включать электрогирлянду;
– оставлять включенной гирлянду на продолжительное время;
– тушить горящую искусственную ель водой.
Если ель загорелась:
– позвоните спасателям по телефону 101 или 112;
– отключите электрическую гирлянду от сети;
– попробуйте самостоятельно потушить елку, опрокинув ее на пол и накинув на нее плотную ткань или ковер;
– если потушить самостоятельно не получается, следует покинуть помещение.