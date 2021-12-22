Правила безопасности при установке ели:

– следует убрать ковры и ковровые покрытия;

– закрепить ель на устойчивой подставке;

– устанавливать ель следует подальше от приборов отопления/, батарей и телевизора;

– украшать ель следует гирляндой заводского изготовления;

– уходя ко сну или из квартиры, следует отключать электрическую гирлянду из сети;

– своевременно убирать осыпавшуюся хвою – она может легко вспыхнуть от искры или нагревательных приборов.

Запрещается:

– использовать для украшения ели вату, бумагу, свечи и бенгальские огни;

– разрешать детям самостоятельно включать электрогирлянду;

– оставлять включенной гирлянду на продолжительное время;

– тушить горящую искусственную ель водой.

Если ель загорелась:

– позвоните спасателям по телефону 101 или 112;

– отключите электрическую гирлянду от сети;

– попробуйте самостоятельно потушить елку, опрокинув ее на пол и накинув на нее плотную ткань или ковер;

– если потушить самостоятельно не получается, следует покинуть помещение.