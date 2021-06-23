Правила безопасности в жару
В жаркую погоду важно пить больше жидкости – 1,5-3 л в день (минеральную воду, морсы, соки, зеленый чай, воду с лимоном).
В сильную жару рекомендуется:
— надевать головной убор, одежду из натуральных тканей, открытую обувь;
— отказаться от спиртных напитков и меньше курить;
— употреблять в пищу овощи, фрукты;
— держаться в тени, периодически заходить в помещение с кондиционером;
— уменьшить физическую нагрузку.
Если рядом с вами человек потерял сознание, необходимо:
— вызвать скорую помощь (по телефону 103);
— перенести пострадавшего в тень или прохладное помещение;
— снять одежду, ослабить пояс;
— обтереть тело холодной водой или обернуть влажной тканью;
— приложить холодный компресс к голове;
— напоить пострадавшего холодной водой
Пуховичский РОЧС