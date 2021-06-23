Правила безопасности в жару

В жаркую погоду важно пить больше жидкости – 1,5-3 л в день (минеральную воду, морсы, соки, зеленый чай, воду с лимоном).

В сильную жару рекомендуется:

— надевать головной убор, одежду из натуральных тканей, открытую обувь;

— отказаться от спиртных напитков и меньше курить;

— употреблять в пищу овощи, фрукты;

— держаться в тени, периодически заходить в помещение с кондиционером;

— уменьшить физическую нагрузку.

Если рядом с вами человек потерял сознание, необходимо:

— вызвать скорую помощь (по телефону 103);

— перенести пострадавшего в тень или прохладное помещение;

— снять одежду, ослабить пояс;

— обтереть тело холодной водой или обернуть влажной тканью;

— приложить холодный компресс к голове;

— напоить пострадавшего холодной водой

Пуховичский РОЧС