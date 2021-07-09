Коротко о разном 

Правила поведения в лесу

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Для  того, чтобы не потеряться в лесу следует придерживаться несложных правил

Открывается сезон  «тихой охоты». Граждане  выезжают  в леса для сбора ягод и грибов. Нередко незнание местности становится проблемой: в лесу легко заблудиться. К сожалению, такие случаи иногда заканчиваются  летальными исходами: только за 2017-2020 годы в лесных массивах области было обнаружено более 20 тел умерших грибников.

В основном потерявшимися являются людьми преклонного возраста. Зарегистрированы случаи, когда пропавшие в лесных массивах на протяжении нескольких часов и даже дней находились на связи со своими близкими по телефону. В дальнейшем по различным причинам связь с пропавшими прекращалась, после чего родственники за оказанием помощи в розыске граждан обращались в милицию. Но поиски были затруднены и не всегда, к сожалению, оканчивались благополучно. Судьба некоторых людей до настоящего времени остается неизвестной.

В  связи с этим милиция призывает  не идти в лес одному. Лучше всего пригласить с собой попутчика, а то и нескольких. Накануне необходимо  подзарядить мобильные телефоны, рассказать своим близким, в какую местность вы предполагаете пойти  (лучше всего —  в знакомый лес,  не  заходя в труднодоступные и незнакомые места).

Если вы все-таки  заблудились, то не стоит паниковать. Необходимо вспомнить путь, по которому вы шли, попытаться разыскать какие-то знакомые ориентиры. При наличии мобильных средств связи необходимо сообщить о случившемся в милицию и минимизировать телефонные звонки, но сам телефон не выключать. Это поможет быстрее вас разыскать.

Елена  СУГАК,  заместитель  начальника  РОВД.

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