Правила поведения в лесу

Для того, чтобы не потеряться в лесу следует придерживаться несложных правил

Открывается сезон «тихой охоты». Граждане выезжают в леса для сбора ягод и грибов. Нередко незнание местности становится проблемой: в лесу легко заблудиться. К сожалению, такие случаи иногда заканчиваются летальными исходами: только за 2017-2020 годы в лесных массивах области было обнаружено более 20 тел умерших грибников.

В основном потерявшимися являются людьми преклонного возраста. Зарегистрированы случаи, когда пропавшие в лесных массивах на протяжении нескольких часов и даже дней находились на связи со своими близкими по телефону. В дальнейшем по различным причинам связь с пропавшими прекращалась, после чего родственники за оказанием помощи в розыске граждан обращались в милицию. Но поиски были затруднены и не всегда, к сожалению, оканчивались благополучно. Судьба некоторых людей до настоящего времени остается неизвестной.

В связи с этим милиция призывает не идти в лес одному. Лучше всего пригласить с собой попутчика, а то и нескольких. Накануне необходимо подзарядить мобильные телефоны, рассказать своим близким, в какую местность вы предполагаете пойти (лучше всего — в знакомый лес, не заходя в труднодоступные и незнакомые места).

Если вы все-таки заблудились, то не стоит паниковать. Необходимо вспомнить путь, по которому вы шли, попытаться разыскать какие-то знакомые ориентиры. При наличии мобильных средств связи необходимо сообщить о случившемся в милицию и минимизировать телефонные звонки, но сам телефон не выключать. Это поможет быстрее вас разыскать.

Елена СУГАК, заместитель начальника РОВД.