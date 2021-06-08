Правила поведения в водоохранных зонах и лесах

С июня месяца в нашей стране традиционно наступает сезон массового отдыха. Большое количество населения, под влиянием теплых лучей летнего солнца, посещает зоны отдыха, которые традиционно расположены в водоохранных и прибрежных полосах рек и озер. Многие граждане все чаще выходят в лес в поисках грибов и ягод.

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира в ходе природоохранных рейдов сталкивается со значительным числом нарушений связанных с загрязнением лесов, водоохранных зон и мест отдыха. Практически не одно посещение компанией людей, какого – либо места отдыха не остаётся бесследным. Полиэтиленовые пакеты, пустые бутылки, бумага, одноразовая посуда почти всегда остаются в этих местах ждать других отдыхающих. В связи с этим, предупреждаем об ответственности за подобные нарушения.

Загрязнение леса отходами или сточными водами либо иным способом, влечет наложение штрафа в размере до десяти базовых величин; на индивидуального предпринимателя – до двадцати пяти базовых величин; на юридическое лицо – до пятидесяти базовых величин.

Загрязнение либо засорение поверхностных или подземных вод, влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин; на индивидуального предпринимателя – до ста базовых величин; на юридическое лицо – до пятисот базовых величин.

Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь просит быть рациональными потребителями ее ресурсов, не оставаться в стороне и не быть равнодушными к проблемам сохранения и приумножения природных богатств.

В случае, если Вам известны факты браконьерства, варварского отношения к объектам животного и растительного мира, просим Вас сообщать о них на круглосуточный «телефон доверия» Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь — (8 017) 3900000.

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира.