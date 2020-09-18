Правильно начисляем взносы в ситуации COVID-19

Вопрос:

Организация провела тестирование своих работников для определения антител SARS-CoV-2 (ковид 19). В результате тестирования выявлен сотрудник с положительным результатом теста, поэтому руководителем принято решение о повторном проведении тестирования. Будут ли являться расходы организации на оплату медицинских услуг по тестированию работников, в том числе вторичных, объектом для начисления обязательных страховых взносов в бюджет фонда?

Ответ: Нет.

В соответствии со статьей 2 Закона Республики Беларусь от 29 февраля 1996 г. № 138-XIII «Об обязательных страховых взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь» объектом для начисления обязательных страховых взносов в бюджет фонда являются для работодателей и работающих граждан — выплаты всех видов в денежном и (или) натуральном выражении, начисленные в пользу работающих граждан по всем основаниям независимо от источников финансирования, включая вознаграждения по гражданско-правовым договорам, кроме предусмотренных Перечнем выплат, на которые не начисляются взносы по государственному социальному страхованию (далее – Перечень № 115), утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.1999 № 115, но не выше пятикратной величины средней заработной платы работников в республике за месяц, предшествующий месяцу, за который уплачиваются взносы, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

В соответствии с абзацем 12 статьи 1 Закона Республики Беларусь от 23.06.2008 № 356-З «Об охране труда» (далее — Закон N 356-З), охрана труда это система обеспечения безопасности жизни и здоровья работающих в процессе трудовой деятельности, которая включает в себя, в том числе санитарно-противоэпидемические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и средства.

Согласно п. 5, 6 ч. 1 ст. 55 Трудового Кодекса (далее – ТК) при организации труда работников наниматель обязан обеспечивать на каждом рабочем месте условия труда, соответствующие требованиям по охране труда, принимать необходимые меры, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья и работоспособности работников в процессе трудовой деятельности, а также обеспечивать работников различными средствами индивидуальной защиты.

Проведение анализа SARS-CoV-2 позволяет выявить факты наличия заболевания у работников, скрытых носителей вируса без клинических проявлений заболевания, т.е. является одной из мер по обеспечению безопасных условий труда, сохранению здоровья работников.

Таким образом, расходы на проведение тестирований для определения антител к SARS-CoV-2, в том числе повторных, в рамках исполнения требований по охране труда для своих работников, не являются объектом для начисления обязательных страховых взносов в бюджет фонда.

Вопрос:

Организация закупила для своих работников средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, антисептические и противомикробные средства для обработки рук. Следует ли начислять страховые взносы в бюджет фонда на стоимость приобретенных средств?

Ответ: Не следует

В соответствии с абзацем 12 статьи 1 Закона Республики Беларусь от 23.06.2008 № 356-З «Об охране труда», охрана труда это система обеспечения безопасности жизни и здоровья работающих в процессе трудовой деятельности, которая включает в себя, в том числе санитарно-противоэпидемические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и средства.

Следовательно, приобретение организацией для своих работников медицинских масок, перчаток, дезинфицирующих средств и др., в рамках исполнения требований по охране труда работающих, не является объектом для начисления обязательных страховых взносов.

Дополнительную информацию можно получить в Пуховичском районном отделе Миноблуправления Фонда социальной защиты населения по телефонам: 35787, 35882, 35559, 35060,60809,60810.

Пуховичский райотдел МОУ ФСЗН.