Правоохранители Минской области перешли на усиленный режим

Сотрудники милиции Минской области готовы обеспечивать охрану общественного порядка в местах проведения рождественских и новогодних праздников. На предстоящих выходных на территории Минской области запланировано 120 мероприятий, посвященных празднику «Рождество Христово» по календарю католической конфессии. 24 декабря в 64 костелах и приходах пройдут праздничные богослужения, 25 декабря – в 56.

Служба будет организована в усиленном режиме. Наряды Госавтоинспекции – приближены к местам проведения массовых мероприятий для обеспечения дорожной безопасности, организованы маршруты объезда участков, на которых движение будет ограничено, а также своевременное информирование обо всех изменениях организации дорожного движения. В местах большого скопления граждан в целях безопасности проход будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты. Напоминаем, что в соответствии с законом о проведении массовых мероприятий посетителям запрещено иметь при себе холодное, огнестрельное, газовое или иное оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы. Во избежание получения травм в местах проведения запланированных мероприятий запрещено использование пиротехнических изделий. Для комфортного отдыха рекомендуем приходить в места проведения мероприятий заранее. Лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, к местам проведения массовых мероприятий допущены не будут. В случае обнаружения бесхозных либо подозрительных предметов необходимо незамедлительно информировать об этом органы внутренних дел.

ОИОС.