Православные верующие отмечают Рождество Христово

Уважаемые пуховчане!

Примите самые теплые поздравления по случаю Рождества Христова!

Этот светлый праздник объединяет православных верующих общими надеждами, мечтами и устремлениями. Мы уверены, что христианские ценности, основанные на идеях любви к ближнему, заповедях добра, милосердия, справедливости, и в дальнейшем будут способствовать укреплению мира и согласия в нашем обществе.

Рождество — семейный праздник. И пусть тепло домашнего очага, понимание и любовь дорогих людей помогут вам сделать окружающий мир добрее и лучше. Искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях. Пусть праздничное настроение войдет в ваши дома и принесет мир, благополучие и веру в добро!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.

Дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю вас, ваших родных и близких с Рождеством Христовым — радостным и светлым праздником, который наполняет сердца людей верой и надеждой, чувством любви и добра. Это светоносные и всерадостные дни, когда ликуют ангелы и веселятся люди.

Желаю вам успехов во всех благих начинаниях, крепкого здоровья и духовной радости, мира и благополучия. Родившийся Богомладенец Христос пусть пошлет вам дух премудрости и разума, дух ведения и благочестия, умножит радость и праздничное ликование, уврачует болезни и утешит скорбящих, оградит вас от всякой болезни.

В наше сложное время, когда болезни одолевают людей, все усилия направьте на преодоление этих скорбей. Чтобы болезни отступили, нужно в сердце впустить Христа, жить с любовью ко всем и с сочувствием друг к другу.

Церковь молится за всех православных христиан, чтобы Всемилостивый Богомладенец даровал терпение, благоразумие, мир душевный, здравие и благополучие всем людям.

Храни вас Господь на многие лета!

Протоиерей Александр Целков, благочинный церквей 1-го Пуховичского районного округа.

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Рождеством Христовым.

Этот прекрасный праздник наполняет глубинным смыслом историю существования человечества на Земле, ежегодно напоминает нам о необходимости духовного обновления, бескорыстной любви к ближнему, величайшей ценности добра и милосердия.

В светлые праздничные дни простое общение с родными людьми согревает нас теплом семейного очага, укрепляет веру в лучшее будущее, наделяет энергией для многих добрых дел, объединяет и делает сильнее перед лицом любых испытаний.

Пусть радость Рождества подарит всем торжество сбывшихся надежд, взаимопонимания и любви в нашем общем доме.

Счастья, мира и благополучия вам и вашим близким.

Александр Лукашенко.