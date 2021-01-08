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Православные верующие отмечают Рождество Христово

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Уважаемые  пуховчане!

Примите самые теплые поздравления  по  случаю  Рождества Христова!

Этот светлый праздник  объединяет  православных  верующих  общими надеждами, мечтами и устремлениями. Мы уверены, что христианские ценности, основанные на идеях  любви  к ближнему, заповедях  добра, милосердия, справедливости, и  в  дальнейшем  будут  способствовать укреплению  мира и согласия в  нашем обществе.

Рождество — семейный праздник. И пусть тепло домашнего очага, понимание и любовь дорогих людей помогут вам сделать окружающий мир добрее и лучше. Искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях. Пусть  праздничное настроение войдет в ваши дома и принесет мир, благополучие и веру в добро!

Районный  исполнительный  комитет.

Районный  Совет  депутатов.

 

Дорогие  братья  и  сестры!

Сердечно  поздравляю вас, ваших  родных и  близких  с  Рождеством  Христовым — радостным и  светлым праздником, который наполняет  сердца  людей верой и надеждой, чувством  любви и добра. Это светоносные и всерадостные дни, когда  ликуют ангелы  и веселятся  люди.

Желаю  вам  успехов во всех благих начинаниях, крепкого здоровья  и духовной радости, мира и благополучия. Родившийся Богомладенец  Христос  пусть пошлет  вам  дух  премудрости   и  разума,  дух  ведения и благочестия,   умножит  радость  и праздничное ликование, уврачует  болезни и  утешит  скорбящих, оградит  вас от  всякой  болезни.

В наше  сложное время, когда  болезни  одолевают  людей,   все  усилия направьте   на  преодоление   этих  скорбей. Чтобы   болезни  отступили, нужно  в сердце  впустить   Христа,  жить с   любовью  ко  всем  и  с  сочувствием  друг  к   другу.

Церковь  молится  за  всех  православных  христиан,  чтобы   Всемилостивый   Богомладенец   даровал терпение, благоразумие, мир душевный, здравие и благополучие всем людям.

Храни  вас  Господь  на  многие  лета!

Протоиерей   Александр  Целков, благочинный    церквей  1-го  Пуховичского  районного  округа.

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Рождеством Христовым.

Этот прекрасный праздник наполняет глубинным смыслом историю существования человечества на Земле, ежегодно напоминает нам о необходимости духовного обновления, бескорыстной любви к ближнему, величайшей ценности добра и милосердия.

В светлые праздничные дни простое общение с родными людьми согревает нас теплом семейного очага, укрепляет веру в лучшее будущее, наделяет энергией для многих добрых дел, объединяет и делает сильнее перед лицом любых испытаний.

Пусть радость Рождества подарит всем торжество сбывшихся надежд, взаимопонимания и любви в нашем общем доме.

Счастья, мира и благополучия вам и вашим близким.

Александр Лукашенко.

 

 

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