Праздник объединяет!

Большой комплекс мероприятий для детей и взрослых, посвященный Году народного единства, началу учебного года, проведению Республиканского Единого Дня безопасности и республиканской акции МВД «Семья! Служим вместе!», состоялся на территории учреждения образования «Марьиногорская гимназия».

Десять команд приняли участие в семейно-спортивном мероприятии «Папа, мама, я- спортивная семья», который организовала Пуховичская РО ОО «БРСМ» по инициативе Пуховичского РОВД. Ознаменовала праздник торжественная линейка и знакомство с командами и членами жюри. Оценивать результаты предстояло начальнику управления по образованию, спорту и туризму Пуховичского райисполкома Анне Скорой, заместителю начальника Пуховичского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Елене Сугак, первому секретарю Минского областного комитета ОО «БРСМ» Александру Дичковскому, директору ГУО «Марьиногорская гимназия» Сергею Зинкевичу, директору ФОК«АкваМарин» Денису Рыжакову.

Участники команд представляли разные структуры: Пуховичский РОЧС, Пуховичский РОВД, Пуховичский отдела Департамента охраны МВД, Войсковая часть 89417 г. Марьина Горка. Десяти семейным подрядам предстояло пройти четыре этапа спортивных соревнований, проявив навыки силы, скорости, ловкости и выносливости. Лучшими из лучших стали команда «Патриот» семьи Фроловых, представляющих Войсковую часть 89417, заняв первое место. На второе место заслуженно стала команда «Сильчинский и компания» семьи Сельчинских. Третье, не менее почетное, место было присуждено команде «Динамит» семьи Карлюкевич. Всем участникам мероприятия были вручены благодарственные письма и подарки от спонсоров ТП ООО «Пуховичиторг», ОАО «Машпищепрод», CООО «Морозпродукт». Первым трем местам достались денежные сертификаты, медали и дипломы победителей.

Атмосфера праздника и веселья царила на протяжении всех этапов соревнований. Пожалуй, самым интересным развлечением для детей стали интерактивные площадки, организованные представителями ОГАИ Пуховичского РОВД, Пуховичского РОЧС, Войсковой части 89417 г. Марьина Горка, в рамках единого дня безопасности. Для развлечения учащихся гимназии и всех желающих, на территории у стадиона располагался автотранспорт военных, пожарных и инспекторов ГАИ. Включить звук сирены, пустить воду из пожарного рукава и побыть водителем военного «броневика» захотели не только дети. Интересно было всем!

Статья: Марина РЫЖОВА.

Фото/видео: Станислав БЕЛОУСОВ.

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