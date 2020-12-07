Предлагаем изучить комплекс физических упражнений после коронавируса

Для людей, которые восстанавливаются после легкой и среднетяжелой формы пневмонии при COVID-19, показаны в обязательном порядке лечебная физкультура и дыхательная гимнастика. Сегодня мы предлагаем изучить комплекс упражнений, который будет полезен каждому после болезни.

Ежедневное выполнение этой несложной тренировки в течение 10-15 минут (2 раза в день) поможет снизить риск респираторных заболеваний и предупредить развитие осложнений после болезни, восстановить и повысить эффективность дыхания, повысить общий тонус и сопротивляемость организма.

Вдох. Сжать кисти в кулак и поднять руки вверх. Выдох. Вернуться в исходное положение. Вдох. Отвести руки назад и свести лопатки вместе. Выдох и небольшой наклон вперед. Пальцами рук тянемся вниз. Вдох. Кисти в «замок». Поднимаем руки вверх, выпрямляем спину и одновременно отводим прямую ногу назад. Выдох. Руки опускаем. Ноги на ширине плеч. То же, но с поворотом туловища в сторону отводимой ноги. Руки вдоль туловища. Вдох. Наклон туловища влево, скользим ладонью правой руки по бедру. Выдох. Возвращаемся в исходное положение. Повторить, но наклон туловища вправо. Прямые руки перед собой. Ладони повернуты вовнутрь. Вдох. Отвести прямую руку ладонью вверх с поворотом туловища назад. Выдох. Возвращаемся в исходное положение. Развести прямые руки в стороны ладонями вверх. Вдох. Выдох — обнять себя в районе нижних ребер. Руки на пояснице. Наклон вправо. Пронести левую руку над головой ладонью вниз. Вдох. Вернуться в исходное положение. Повторить, но с наклоном влево. Руки на пояснице. Вдох. Отвести прямую руку назад. Выдох. Наклон к противоположной ноге. Руки на пояснице. Вдох. Прогнуться в пояснице, лопатки вместе. Выдох. Выводим локти вперед. Вдох. Поднять прямые руки вверх. Выдох. Развести руки в стороны. Вдох. Руки вверх. Выдох. Сжать кисти в кулак и согнуть руки в локтях. Руки согнуты в локтях. Кисти на плечах. Вдох. Развести локти в стороны. Выдох. Небольшой наклон вперед. Свести локти вместе. Кисти в «замок». Поднять руки вверх, потянуться. Вдох. Развести руки через стороны. Выдох. Вдох. Развести руки в стороны. Выдох. Поднять согнутую в колене ногу, обхватить руками и подтянуть к животу. Покачивание корпуса с захлестом рук вперед и назад. Руки на пояснице. Вдох. Плечи назад, лопатки вместе. Выдох. Небольшой выпад вперед. Руки переносим на колено.

Придерживайтесь важных правил во время занятий: выполняйте все в медленном темпе. Вдохи — через нос на весь объем легких, выдохи — через рот. Делайте паузы для отдыха. Исходные положения — в зависимости от самочувствия (лежа, сидя на стуле или стоя).