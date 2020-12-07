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Предлагаем изучить комплекс физических упражнений после коронавируса

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Для людей, которые восстанавливаются после легкой и среднетяжелой формы пневмонии при COVID-19, показаны в обязательном порядке лечебная физкультура и дыхательная гимнастика.  Сегодня мы предлагаем изучить комплекс упражнений, который будет полезен каждому после болезни.

Ежедневное выполнение этой несложной тренировки в течение 10-15 минут (2 раза в день) поможет снизить риск респираторных заболеваний и предупредить развитие осложнений после болезни,  восстановить и повысить эффективность дыхания,  повысить  общий  тонус и  сопротивляемость организма.

  1. Вдох. Сжать кисти в кулак и поднять руки вверх. Выдох. Вернуться в исходное положение.
  2. Вдох. Отвести руки назад и свести лопатки вместе. Выдох и небольшой наклон вперед. Пальцами рук тянемся вниз.
  3. Вдох. Кисти в «замок». Поднимаем руки вверх, выпрямляем спину и одновременно отводим прямую ногу назад. Выдох. Руки опускаем. Ноги на ширине плеч.
  4. То же, но с поворотом туловища в сторону отводимой ноги.
  5. Руки вдоль туловища. Вдох. Наклон туловища влево, скользим ладонью правой руки по бедру. Выдох. Возвращаемся в исходное положение. Повторить, но наклон туловища вправо.
  6. Прямые руки перед собой. Ладони повернуты вовнутрь. Вдох. Отвести прямую руку ладонью вверх с поворотом туловища назад. Выдох. Возвращаемся в исходное положение.
  7. Развести прямые руки в стороны ладонями вверх. Вдох. Выдох — обнять себя в районе нижних ребер.
  8. Руки на пояснице. Наклон вправо. Пронести левую руку над головой ладонью вниз. Вдох. Вернуться в исходное положение. Повторить, но с наклоном  влево.
  9. Руки на пояснице. Вдох. Отвести прямую руку назад. Выдох. Наклон к противоположной ноге.
  10. Руки на пояснице. Вдох. Прогнуться в пояснице, лопатки вместе. Выдох. Выводим локти вперед.
  11. Вдох. Поднять прямые руки вверх. Выдох. Развести руки в стороны.
  12. Вдох. Руки вверх. Выдох. Сжать кисти в кулак и согнуть руки в локтях.
  13. Руки согнуты в локтях. Кисти на плечах. Вдох. Развести локти в стороны. Выдох. Небольшой наклон вперед. Свести локти вместе.
  14. Кисти в «замок». Поднять руки вверх, потянуться. Вдох. Развести руки через стороны. Выдох.
  15. Вдох. Развести руки в стороны. Выдох.  Поднять согнутую в колене ногу,  обхватить  руками  и  подтянуть  к  животу.
  16. Покачивание корпуса с захлестом рук вперед и назад.
  17. Руки на пояснице. Вдох. Плечи назад, лопатки вместе. Выдох. Небольшой выпад вперед. Руки переносим на колено.

Придерживайтесь важных правил во время занятий: выполняйте все в медленном темпе.  Вдохи — через нос на весь объем легких, выдохи — через рот. Делайте паузы  для отдыха. Исходные положения — в зависимости от самочувствия (лежа, сидя на стуле или стоя).

 

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