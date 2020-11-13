Предметные олимпиады: учитесь и участвуйте!

Что такое олимпиада?.. Конечно же, первая мысль у любого из нас наверняка будет о состязаниях спортсменов, которые сражаются за спортивные награды. Но я сегодня хочу поговорить не о спорте, ведь есть еще и интеллектуальные «олимпийцы», которые завоевывают награды на предметных олимпиадах. Осень — самое время стартовать…

Как и спортсменам, ученикам учреждений образования нужно проделать немалую работу для того, чтобы попробовать свои силы в олимпиадах, потому что это — не обычная контрольная работа, а значительно более серьезное испытание, требующее и серьезных базовых знаний, и умения мыслить нестандартно, и желания выйти за рамки учебной программы. Если вы не поленитесь, если поставите себе правильные цели и будете к ним идти, то жизнь обязательно вас наградит за усердие.

— Ученики Марьиногорской гимназии постоянно пробуют свои силы и отстаивают честь учреждения образования на предметных олимпиадах, которые проводятся по всем основным школьным предметам,— рассказывает заместитель директора Марьиногорской гимназии Жанна Король. — И, как правило, показывают достойные результаты. В прошлом году, например, 11 учащихся Марьиногорской гимназии получили хороший балл на районном этапе и прошли на областной этап. Оттуда вернулись с дипломом 2-й степени по русскому языку и похвальным отзывом по информатике. В республиканском этапе, к сожалению, мы не приняли участие: он был отменен из-за пандемии.

Этой осенью 403 гимназиста приняли участие в школьном этапе предметных олимпиад. Большинство участников — ученики 5-7-х классов (143 человека). Это понятно: школьники пробуют свои силы, чтобы осознать, что им ближе и где выше шансы победить. Десятиклассники и выпускники, которые уже знают, что такое олимпиады, стараются успеть поучаствовать сразу в нескольких. И это также понятно: успех на олимпиадах — это дополнительные гарантии и бонусы при поступлении в высшие учебные заведения.

Однако, безусловно, получат эти бонусы не все. Как и в спорте, на пьедестале окажутся только лучшие. Те, кто усердно трудились.

— Я не первый год участвую в олимпиаде по английскому языку, — говорит ученик Марьиногорской гимназии Иван Гриб.— В моей копилке два диплома 2-й и 3-й степени районной олимпиады. Надеюсь и на более высокий результат. Что для этого нужно? Забыть о лени и поставить цель. Я читаю много дополнительной литературы, смотрю образовательные фильмы на английском языке, а также сериалы, чтобы учиться слышать и понимать беглую речь. Ну, и, безусловно, много работаю с педагогами. В частности, со Светланой Григорьевной Царюк. Я благодарен за те знания, которые получаю при подготовке к олимпиадам.

Да, трудно отрицать, что главная составляющая успеха учеников — это труд педагогов. Они делают все возможное, чтобы их ученики показали хороший результат: занимаются в школе, сопровождают на подготовительные курсы в БГУ, проводят мастер-классы и семинары. А еще — учатся сами! Без этого — никак. Только заинтересованный в собственном прогрессе учитель сможет подготовить такого же мотивированного ученика. Именно поэтому и успешный «олимпиец», и педагог «олимпийца» — штучный товар. Когда мы говорим об успехах гимназистов, например, мы слышим часто фамилии таких учителей, как Татьяна Николаевна Горошко, Татьяна Ивановна Демидюк, Ирина Владимировна Репенко, Наталья Владимировна Тумилович. Эти педагоги подготовили нескольких призеров областных и республиканских этапов.

Подготовить школьника к олимпиаде сегодня помогает также педагог-психолог Оксана Константиновна Баронова. Она уверена, что и настрой на победу для хорошего выступления очень важен.

Но прежде всего, я думаю, нужно желание самого ученика. Даже если с ним будут заниматься лучшие из лучших, без желания, стремления к победе результата не будет.

«А так ли он нужен? — спросите вы. — Не проще ли ограничиться получением хороших базовых знаний?» Я также не раз задавал себе этот вопрос. И к выпускному классу понял, что никакой труд, направленный на расширение кругозора, на углубление знаний по предметам, лишним точно не бывает. Кроме того, любое соревнование делает нас стрессоустойчивее, сильнее, коммуникабельнее. И пусть не будет медалей, но все эти бонусы всегда останутся с вами. Так что учитесь и участвуйте!

Иван ПРАНОВИЧ, ученик Марьиногорской гимназии.