Председатель Миноблисполкома Александр Турчин посетил CООО «Морозпродукт»

Генеральный директор СООО «Морозпродукт» Сергей Добудько сопровождал губернатора во время небольшой экскурсии по производственным цехам.

Сергей Васильевич рассказал, что компания постоянно внедряет инновационные технологии производства, расширяет дистрибьюторскую сеть в Беларуси и за рубежом. В активной базе более 13 000 торговых точек. На предприятии работает более 750 человек. Ежегодно компания производит около 8 000 тонн мороженого. Это главный продукт, которым предприятие по праву гордится. Ориентируясь на пожелания потребителей, технологи разрабатывали и вкусные пломбиры, и более легкое сливочное мороженое, а также сочные фруктовые льды.

На территории завода по выпуску мороженого размещается также логистический центр. А два года назад ООО «Торговый дом «Морозпродукт» открыло здесь же завод по производству замороженных полуфабрикатов.

Знакомясь с тем, как налажено производство пельменей, вареников и чебуреков под торговой маркой «Марьино», губернатор убедился, что на заводе все организовано в соответствии с международными стандартами качества. При производстве этой продукции не используются никакие искусственные добавки.

— Мы придерживаемся правил, которые позволяют выпускать качественную, безопасную и вкусную продукцию,— сказал Сергей Добудько.

Во время визита Александр Турчин также пообщался с работниками предприятия.