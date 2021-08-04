Председатель Миноблисполкома представил нового главу Мядельщины и рассказал, чего ждет от него и района

Председателем Мядельского райисполкома назначен Александр Пранович, подполковник запаса, прежде занимавший должность председателя Пуховичского районного Совета депутатов. На этом посту он сменил Анатолия Войнилко.

Нового руководителя Мядельского районного исполнительного комитета представил председатель Минского облисполкома Александр Турчин 30 июля на внеочередной 28-й сессии районного Совета депутатов 28-го созыва. Они единогласно поддержали кандидатуру Александра Прановича.

Губернатор Минской области поздравил новоизбранного председателя с вступлением в должность и вручил ему удостоверение. Он нацелил руководителя Мядельского райисполкома на то, чтобы придать импульс развитию районного центра. А именно развивать санаторно-курортные здравницы Нарочанского края, сельское хозяйство, грамотно формировать кадровую политику и прочее.

– Мядельский район по праву считается жемчужиной не только Минской области, но и всей Беларуси. Здесь находится озеро Нарочь и целая россыпь озер, Национальный парк. Не зря Мядельскому району уделяется такое внимание Президентом нашей страны, – отметил Александр Турчин.

По словам председателя Миноблисполкома, Мядельщина всегда у нас ассоциируется с туризмом, оздоровлением и, конечно, не случайно государством реализованы две программы по развитию Нарочанского края.

– В настоящее время начало реализовываться направление органического земледелия, с которым, откровенно говоря, я связываю большие надежды. Потому что есть фермеры, занимающиеся этим, и я вижу в таких проектах очень большое будущее, – рассказал губернатор.

– В первую очередь я хочу поблагодарить депутатский корпус Мядельского района, который поддержал меня в этой должности, – высказался Александр Пранович. – Что касается развития Мядельщины, то один из главных приоритетов для меня будет работа с людьми, повышение уровня жизни. Ведь здесь всё взаимосвязано. С учетом тех особенностей, которые присущи Мядельскому району – туристическая и социальная сферы, санаторно-курортное направление, сельское хозяйства – в комплексе это и даст экономическое развитие региона.

В планах есть строительство бассейна в Мяделе, поскольку ФОК здесь уже есть. В этом году необходимо определиться с проектом сооружения. И возможно в следующем году начнутся строительные работы.

– Кадровая политика – это одно из главных направлений в управленческой деятельности. К ее реализации надо подходить всесторонне, взвешенно, учитывая личность каждого человека, где-то нельзя его обидеть, поставить в неловкое положение. Надо уважительно относиться к людям, – подчеркнул новый председатель Мядельского райисполкома.

Александр Пранович родился в Марьиной Горке Пуховичского района в 1979 году. В 1997 году окончил Минский государственный высший авиационно-технический колледж. Затем стал курсантом Гомельского среднего пожарно-технического училища ГУ военизированной пожарной службы МЧС Республики Беларусь.

Свой трудовой путь начинал в 1999 году с начальника караула военизированной пожарной части в Пуховичском районе. В 2004 году стал заместителем начальника по оперативно-тактической работе Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Минского областного управления МЧС. А в период с 2007 по 2018 годы возглавил этот отдел.

Выпускник ГУО «Командно-инженерный институт» МЧС Республики Беларусь. Получил высшее образование по специальности — предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, управление в предупреждении и ликвидации ЧС. В 2020 году окончил Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «Государственное управление и идеология».

Имеет государственную награду «За безупречную службу» 3-й степени.

Является депутатом Пуховичского районного Совета депутатов Минской области 28-го созыва.

В прошлом году в деревне Занарачь за 4-5 месяцев была построена школа на 100 мест и это говорит о том, что регион развивается, появляются дети.

– Понятно, что здесь нет промышленных гигантов, но, тем не менее, малый и средний бизнес достаточно успешно развивается в Мядельском районе. Из всех задач, сегодня обозначенных, сельское хозяйство не демонстрирует тех результатов, которые оно должно показывать. Поэтому мы видим подъем региона, в том числе и в развитии сельскохозяйственной отрасли. Для этого мы тоже в этом году предприняли ряд шагов. Думаю, что в ближайшее время это все должно дать свои плоды. И как квинтэссенция этого всего – благосостояние людей. Социальная, транспортная инфраструктура Мяделя и Мядельского района достаточно хорошо развита. Поэтому надо чтобы люди еще получали хорошую заработную плату, – заявил Александр Турчин.

Автор статьи: Диана Шибковская Автор фото: Вячеслав Цуранов

Источник : МЛЫН.BY