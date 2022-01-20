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Председатель Минского областного Совета депутатов, член Совета Республики Наталья Якубицкая провела прием граждан в Марьиной Горке

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Председатель Минского областного Совета депутатов, член Совета Республики Наталья Якубицкая и председатель Пуховичского районного Совета депутатов Мария Климович.

С целым рядом вопросов к Наталье Викторовне обратился житель  агрогородка Дукора Андрей Горбацевич. Он поднял проблему благоустройства гражданского кладбища  «Дукорка» и подъездной дороги к нему.  Наталья Викторовна  предложила к наведению порядка на гражданском кладбище привлечь местных жителей и организации, которые находятся на территории Дукорского сельсовета. Более сложные проблемы будут на контроле.

Андрей Александрович также затронул  проблему выделения участков нуждающимся  для строительства жилья на территории Дукорского сельсовета.  С некоторыми моментами он не согласен, и сейчас спорные вопросы решает в суде.

Вопрос, касающийся благоустройства гражданского кладбища, задала и жительница агрогородка Ситники Надежда Капская.  Она является депутатом  Туринского сельского Совета депутатов и хорошо ориентируется в  местных проблемах. Надежду Эдуардовну беспокоит, что на удаление больших  деревьев на гражданских  кладбищах сельисполкомам не хватает выделенных средств. Большие деревья часто не выдерживают ураганных ветров  и падают, повреждая памятники. А сильные ветра перестали быть у нас редкостью. Чтобы устранить проблему, опасные деревья нужно вырезать.

Наталья Викторовна пообещала рассмотреть вопрос с финансированием и поблагодарила Надежду Эдуардовну за ее депутатскую работу, неравнодушное отношение к своему делу.

В позитивном ключе прошло общение Натальи Викторовны с Александром Тарашкевичем из деревни Скобровка. Он обратился с вопросом о возможности  получения банковского  кредита для развития  агроэкоусадьбы  «Путишка».  В ходе разговора  Александр Петрович  поблагодарил Блонский сельский исполнительный комитет за поддержку его инициатив.  Ответ на свой вопрос он получил в ходе приема.

В этот же день Наталья Якубицкая встретилась с коллективом ОАО «Пуховичский опытно-экспериментальный завод».

Наталья ПАРХОМЧИК.

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