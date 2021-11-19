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Председатель Пуховичского райисполкома поздравил передовиков сельского хозяйства

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Накануне Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса председатель Пуховичского райисполкома Виктор Коледа поздравил передовиков коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия “Агросимвол”, которое возглавляет Юрий Плешевеня.

Почетными грамотами,  благодарностями и денежными премиями были отмечены трактористы-машинисты Анатолий  Лабанок и Павел Волосевич, которые показали лучшие результаты на подготовке почвы и севе озимых культур. Также Виктор Михайлович поздравил животновода МТК “Бор” Наталью Елишевич, которая работает в группе по уходу за телятами  от рождения до трех месяцев. К слову, среднесуточный привес в ее группе составляет 858 граммов, а сохранность молодняка 99 процентов. Это лучший показатель в сельхозорганизации.

Благодарностью были также отмечены главный агроном Мария Цыманович, заведующая центральным складом Галина Кунец, бухгалтер Елена Шичко.

Отмечать лучших работников в канун праздника это хорошая традиция. К сожалению,  эпидемиологическая  ситуация,  которая  сложилась,  не позволяет проводить этот праздник более широко.

Как отметила председатель районного комитета профсоюза работников АПК Лилия Брандт, они постараются побывать во всех коллективах и поздравить  не только передовиков, но и  всех тружеников сельхозпредприятий с их профессиональным праздником.

 

Анастасия ПЛЕТНЕВА.

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