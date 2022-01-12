Председатель Пуховичского райисполкома Виктор Коледа: «Сохранить все лучшее и идти вперед»

О своем видении изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь рассказывает председатель районного исполнительного комитета Виктор Коледа.

Республика Беларусь еще очень молодое государство. Оно только проходит период своего становления. За короткий в историческом плане срок страна нашла свое место в мире, выстроив прочные политические и экономические связи с другими государствами, став серьезным игроком на международной арене. Наша внутренняя жизнь — это социально ориентированная экономика, возможность получить бесплатное образование и медицинскую помощь, внимательное отношение к детству, поддержка тех, кому в силу разных жизненных обстоятельств тяжело справляться в этой жизни самостоятельно, безопасность. В этом ряду и перемены, которые, к слову, проходили все три десятилетия существования независимой Беларуси: в экономике параллельно с государственным развивался частный сектор, менялась система образования, реформировалась армия и так далее.

Наступило время перемен и для действующего Основного Закона страны. Он, к слову, не отменяется, а дополняется и модернизируется для того, чтобы сохранить все самое лучшее, что было создано за время существования нашего государства, и двигаться дальше. Предложения в этом плане готовы. Вся страна уже включилась в обсуждение проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь. На эту тему и наш разговор с председателем районного исполнительного комитета Виктором Коледа.

— Виктор Михайлович, сегодня ключевое слово в нашем разговоре — это перемены. Добиваться их можно разным способом. Один — это как сейчас в Казахстане: со стрельбой на улицах городов, бронетехникой на дорогах, жуткими цифрами погибших… Второй — конституционная реформа. Давайте об этом поговорим.

— На совещании с активом Минской области ее губернатор Александр Турчин произнес такую фразу: «Эволюция без революции — лозунг нашей страны». Конституционная реформа — это эволюционный путь развития. Это наш путь. Беларуси действительно много удалось сделать за три десятилетия, имея ориентиром прописанные в Конституции основные направления развития. Например, мы сделали ставку на сильную власть и не ошиблись. Благодаря этому в стране не удалось реализовать ни один похожий на казахский сценарий, хотя, как все помнят, попытки предпринимались не раз. Как правило, такие события отбрасывают государства назад в своем развитии. Примеров этому в современном мире сколько угодно. Хочется напомнить, что, имея в виду тех, кого привлекает силовой сценарий перемен, Президент на совещании в Могилеве сказал: «Это мы сторонники перемен, а они — обыкновенные мятежники». И надо понимать, что любой мятеж, направленный на смену государственного строя, будет жестко подавляться. Нам не нужны отбрасывающие страну назад в развитии революции. Нам нужно сохранить и закрепить то, что создано, и двигаться вперед. И для этого сосредоточиться на предложенном проекте изменений и дополнений Конституции и включиться в его обсуждение.

— Виктор Михайлович, как я понимаю, вы сторонник сильной президентской власти?

— Однозначно, да. Сильная президентская власть обеспечивает управляемость государства, формирование его экономики, общества. В стране должен быть человек, за которым последнее слово. Именно Президент в любом спорном вопросе ставит точку. То, что Республика Беларусь остается президентской республикой, — это во благо стране. Это гарантия стабильности. Однако нужно подчеркнуть, что изменения коснулись и института президентства. Новшества внесены в статью 80 Конституции, в которой говорится о том, кто может занять пост Президента Республики Беларусь. Согласно внесенным изменениям, это человек в возрасте не моложе 40 лет, постоянно проживающий в нашей стране не менее 20 лет непосредственно перед выборами, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительства. Внесенное в Конституцию положение о гражданстве первого лица — в перспективе серьезная защита от ситуаций, которые мы можем наблюдать в некоторых государствах, когда на ключевые посты выбираются или назначаются люди, имеющие иностранные паспорта, а, следовательно, поддающиеся влиянию извне. А это угроза суверенитету. Как все видят, надавить извне на нашего Президента, навязать ему не соответствующее интересам белорусского народа мнение просто невозможно. Поправка о гражданстве нужна для того, чтобы гарантировать такое же положение дел и в будущем. Есть в обновленной Конституции и другие важные новации: положение о двух президентских сроках, Глава государства больше не будет издавать Декреты. Внесен и ряд других новшеств, которые стоит внимательно изучить.

— А как вы оцениваете увеличение срока деятельности парламента и срока его сессий?

— Срок полномочий Парламента продлен до пяти лет. И это правильное решение: человек, избранный депутатом Парламента, год осваивается в новой для себя обстановке и учится, второй год вникает в суть деятельности, и только на третий и четвертый начинает полноценно работать. А тут снова подходят выборы. Пятилетний срок увеличивает период по-настоящему плодотворной работы депутата Парламента.

Еще одна новация: «Палаты собираются на сессию, которая открывается в третий вторник сентября и закрывается в последний рабочий день июня». Сессия будет длиться девять месяцев в году, и это, на мой взгляд, позволит обеспечить полноценную законотворческую деятельность депутатов.

— В проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь внесено положение, касающееся сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне. Почему, на ваш взгляд, такое особое внимание к этому вопросу?

— Давайте напомним высказывание Президента: «Если дорога к Хатыни зарастет хмызняком, они с нами повторят то, что было в Великую Отечественную войну». А ведь предпосылки к тому, что дорога памяти может зарасти, к сожалению, есть. Достаточно посмотреть на то, что происходит у наших соседей. И некоторые наши молодые люди, не интересуясь собственной историей, поддаются влиянию извне. У старшего поколения есть понимание: уничтожить историческую память народа — значит уничтожить государство. Для нас вера в Великую Победу нашего народа в Великой Отечественной войне — это вера в себя, в нашу силу. И ее нужно передать тем, от кого зависит будущее страны. Сейчас положение о защите исторической памяти о Великой Отечественной войне становится не просто словами, а конституционной нормой, которой все граждане страны обязаны придерживаться.

— Обновленная Конституция сохранила социальные гарантии, многие из которых несравнимы с теми, что есть в развитых странах. Их обеспечение — это огромный труд и огромные денежные затраты. Внесенные в Основной Закон изменения и дополнения ориентированы на будущее, гарантируют поступательное и стабильное развитие страны, если их придерживаться. Однако у конституционной реформы есть противники…

— Сейчас и у сторонников, и у противников изменений в Основной Закон есть реальная возможность высказать свою точку зрения. Уже не раз с самых высоких трибун подчеркивалось, что разработчики проекта готовы услышать мнение умных людей, какой бы позиции они ни придерживались. Нам всем предлагают принимать участие в диалоге, отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы. Все мнения принимаются и учитываются. Идет цивилизованный процесс обсуждения. Однако если кто-то попытается выйти за установленные рамки, и, тем более, нарушить закон, то он должен иметь в виду, что в таком случае к нему будут применены жесткие меры. Все нарушения закона будут пресекаться.

— И последнее. Виктор Михайлович, что бы вы сказали сторонникам конституционной реформы?

— Я хочу призвать всех, кто поддерживает конструктивные перемены в нашем обществе, объединяться. Еще быть напористыми в достижении поставленной цели. А также быть уверенными в своей правоте и двигаться вперед. И, как сказал Президент: «Мы должны наконец понять, что жизнь — это не только чрево набить… Мы должны понимать, что есть некие нравственные основы. Прежде всего — патриотизм и любовь к своей земле, во имя чего мы должны жить и воспитывать наших детей».

Записала

Наталья ПАРХОМЧИК.