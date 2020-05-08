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Председатель райисполкома Виктор Коледа поздравил ветерана

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Виктора Шейко поздравляют председатель райисполкома Виктор Коледа, командир в/ч 89417 Дмитрий Кучук, военный комиссар Максим Власов.

Председатель райисполкома Виктор Коледа, командир в/ч 89417 Дмитрий Кучук и военный комиссар Максим Власов поздравили с наступающим Днем Победы ветерана Виктора Шейко.

Виктору Никифоровичу в сентябре исполнится 95 лет. Он с радостью принимал поздравления и очень растрогался, услышав знакомые музыкальные мотивы в исполнении военного оркестра.


Виктор Шейко — полковник в отставке. Он воевал на 1-м Украинском фронте. Войну закончил в Польше на Сандамирском плацдарме. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны I-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

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