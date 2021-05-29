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Председатель районного исполнительного комитета Виктор Коледа  с окончанием учебного года поздравил ребят сельской школы

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В субботу  во всех школах республики прозвучал последний звонок. На торжественных линейках, посвященных этому событию, подвели итоги уже минувшего учебного года, вспомнили все победы и достижения. Выпускники, у которых впереди серьезные испытания, услышали искренние пожелания успехов от учителей и родителей, почетных гостей.

В Бор-Слободской учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа разделить праздник с ребятами и учителями приехал председатель районного исполнительного комитета Виктор Коледа. В этом учреждении образования последний  учебный год окончился для 65 учеников. А для пяти выпускниц девятого класса это был действительно последний звонок в родной школе.

Наталья ПАРХОМЧИК.

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