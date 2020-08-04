Председатель женсовета в/ч 89417 оригинально поздравила коллег с профессиональным праздником
Старший прапорщик Светлана Панчук — председатель женсовета в/ч 89417. Вот так оригинально и с юмором она поздравила коллег с Днем десантников и сил специальных операций.
Наши девушки — существа нежные
С фигурой красивою, походкою небрежною,
В одном строю, плечом к плечу
Мы с Вами, мальчики, Отчизну защищаем
И в мужестве, поверьте нам, ничуть не уступаем.
Врага любого мы согнем дугой,
Отходим скалкой и выметем метлой!
При всем при этом
Вы не забывайте,
Что нам трудней,
И снисхождение проявляйте.
При нас красиво изъясняйтесь,
Заботой нас Вы окружайте
И как цветок оберегайте.
И на второе августа всегда
Поздравить нас не забывайте.
А женсовет желает всем,
Кто голубой берет надел,
И носит тельник с голубым просветом,
Чтоб парашют Вас не подвел
И мягкою была посадка,
Компас Вас в дебри не завел
И выполнить смогли задачу гладко,
И пусть в душе не будет льда,
Несмотря на холода,
Будьте Вы всегда здоровы,
Пусть боятся Вас микробы,
Пусть повысят Вам зарплату
Деньги чтоб гребли лопатой,
Ведь спецназовцу нужна
Полноценная еда.
Ну а отдых при деньгах
Силы Вам вернет опять.
Чтоб про нас не забывали,
В срок всем звания давали,
А медали, ордена украшали кителя.
Чтобы небо было мирным
И любила Вас Отчизна!