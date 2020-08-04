Председатель женсовета в/ч 89417 оригинально поздравила коллег с профессиональным праздником

Старший прапорщик Светлана Панчук — председатель женсовета в/ч 89417. Вот так оригинально и с юмором она поздравила коллег с Днем десантников и сил специальных операций.

Наши девушки — существа нежные

С фигурой красивою, походкою небрежною,

В одном строю, плечом к плечу

Мы с Вами, мальчики, Отчизну защищаем

И в мужестве, поверьте нам, ничуть не уступаем.

Врага любого мы согнем дугой,

Отходим скалкой и выметем метлой!

При всем при этом

Вы не забывайте,

Что нам трудней,

И снисхождение проявляйте.

При нас красиво изъясняйтесь,

Заботой нас Вы окружайте

И как цветок оберегайте.

И на второе августа всегда

Поздравить нас не забывайте.

А женсовет желает всем,

Кто голубой берет надел,

И носит тельник с голубым просветом,

Чтоб парашют Вас не подвел

И мягкою была посадка,

Компас Вас в дебри не завел

И выполнить смогли задачу гладко,

И пусть в душе не будет льда,

Несмотря на холода,

Будьте Вы всегда здоровы,

Пусть боятся Вас микробы,

Пусть повысят Вам зарплату

Деньги чтоб гребли лопатой,

Ведь спецназовцу нужна

Полноценная еда.

Ну а отдых при деньгах

Силы Вам вернет опять.

Чтоб про нас не забывали,

В срок всем звания давали,

А медали, ордена украшали кителя.

Чтобы небо было мирным

И любила Вас Отчизна!