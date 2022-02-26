Представители Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств работали в Пуховичском районе

Представители Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств 26 февраля работали в Пуховичском районе. Павел Юхневич и Ходжизода Манучерх Ахмад в городе Марьина Горка побывали на Калининском участке для голосования №36, а в сельской местности для посещения выбрали Туринский участок для голосования №31. Гостей сопровождала председатель районного Совета депутатов Мария Климович.

Калининский участок для голосования №36.

“Активно ли голосуют люди”, — таким был первый вопрос, который международные наблюдатели задали членам участковой комиссии по референдуму на Калининском участке для голосования №36, расположенном в помещении Центра творчества детей и молодежи «Світанак».

— Очень активно, — ответила Елена Корыткина. — Сегодня за первый час работы участка у нас проголосовало семь человек. На участке в основном люди пенсионного возраста. Такие граждане, как правило, самые активнве. И вообще, на досрочном голосовании у нас очень хорошая явка.

Наблюдателей заинтересовало, как организована работа с теми, кто в настоящее время болеет коронавирусной инфекцией.

— Сейчас 7 наших избиратели находятся в инфекционном госпитале,— рассказала Елека Корыткина. — С медиками мы все скорректировали. Голосуют граждане с коронавирусной инфекцией следующим образом: те, кто находятся в стационаре, сделать это смогут на участке для голосования, образованном в центральной районной больнице, к тем, кто лечится дома, выедет бригада из больницы.

Был вопрос и по поводу отсутствия шторок в кабинах для голосования.

— Ни одной жалобы по этому поводу не поступило, — пояснила Елена Корыткина. — Возможно потому, что подобным образом голосование организовано не в первый раз: на президентских выборах в 2020 году было также. И комиссии обязаны выполнять противоковидные рекоминдации. Люди это понимают, и пока жалоб никаких не поступало.

Гостям также рассказали о работе Центра творчества детей и молодежи «Світанак». И, понятно, без сувениров не отпустили: в подарок они получили национальные куклы, сделанные руками воспитанников центра.

Туринский участок для голосования №31.

Здесь гости активно пообщались с работавшими на участке наблюдателями.

— Люди на участке голосуют активно, — пояснила наблюдатель Елена Вересковская. — Я думаю, что все понимают ответственность этого выбора. Мы принимаем Основной закон нашей республики. Поэтому и приходят на участок и те, кто постарше, и молодежь. У нас очень принципиальные люди, особенно пожилые, и к голосованию

относятся серьезно. И это приятно. Все знают свои права, и сознательно идут на голосование.

В ходе беседы речь зашла и об институте досрочного голосования. Павел Юхневич уточнил, что к субботе по республике проголосовала примерно треть граждан, внесенных в списки участников референдума. Та же тенденция прослеживалась и на Туринском участке для голосования №31. Беларусь нередко критикуют за институт досрочного голосования, но он имеет право на жизнь. С этим согласился и Ходжизода Манучерх Ахмад, который подчеркнул, что все делается для того, чтобы людям было удобно высказать свою волю.

Ходжизода Манучерх Ахмад , представитель Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств, представитель Республики Таджикистан.

— Мы получили возможность понаблюдать работу участковых комиссий по референдуму в Пуховичском районе. На избирательных участках, где мы побывали, увидели, что вся проведенная подготовительная работа позволяет плодотворно осуществлять все то, что предусмотрено в рамках проведения референдума. Все, что мы видели, никаких нареканий не вызывает.

Наталья ПАРХОМЧИК.