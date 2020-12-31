Представители нашего района удостоены государственных наград

В торжественной обстановке в Национальном художественном музее Республики Беларусь прошла церемония вручения почетных званий и объявления Благодарности Президента специалистам различных сфер Минской области.



Александр Турчин во вступительном слове упомянул, что уходящий год был непростым в сфере здравоохранения, экономики и политики:

«Мы научились жить в новых реалиях и противостоять современным вызовам. Особая благодарность медикам, которые стоят на передовой борьбы с коронавирусом. Мы создавали новые предприятия даже в это непростое время. Во многом это ваша заслуга. Потому что на Минщине работают профессионалы своего дела. С большой радостью сегодня вручаю государственные награды, которых вы удостоены от имени нашей страны и Главы государства. Учитывая, что до Нового года осталось немного, хочу пожелать мужества, оптимизма и здоровья. Уверен, что с вами 2021 год будет еще более успешным!»

За многолетний добросовестный труд, профессионализм и личный вклад в социально-экономическое развитие Минской области медаль «За трудовые заслуги» вручили председателю Пуховичской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов Анне Соболевской.

Благодарность Президента Республики Беларусь объявлена заместителю председателя Пуховичского райисполкома Наталье Чернышевой.

Источник: Млын.бай