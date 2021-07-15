Во время акции «Эстафета единства» в рамках краеведческой экспедиции «Туристическая мозаика Минщины» представители Солигорской районной организации РОО «Белая Русь» посетили памятные места Марьиной Горки.

На Привокзальной площади гостей встречала председатель районной организации РОО «Белая Русь» Людмила Сарнова и учащиеся средней школы №4 города Марьина Горка. Ребята подготовили краткую экскурсию, где рассказали гостям об истории мемориалов. Акция сопровождалась возложением цветов к обелиску Славы, памятному камню, который был установлен в память о 12 пуховчанах, погибших в Афганистане, и к подножию монумента, на котором возвышается СУ-100, принимавшая участие в освобождении города. По традиции память погибших в годы Великой Отечественной войны пуховчан участники мероприятий почтили минутой молчания.

Марина РЫЖОВА.